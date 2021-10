Sportschützennachwuchs begeistert bei VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaft

Kaltern – Es waren starke Leistungen die Südtirols Nachwuchsschützen bei den VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaften am 9. Oktober im Schießstand Kaltern zeigten. Die Nachwuchsschützen aus den Sportschützengolden Schlanders/Kortsch und Bozen konnten sich dabei jeweils zwei Landesmeistertitel holen.

Im Schießstand von Kaltern zeigten die jüngsten Sportschützen des Landes bei den VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaften eindrucksvoll ihr Können. Doch nicht nur die starken Leistungen, sondern vor allem die Freude am Sport überzeugten alle Anwesenden. „Es freut mich ganz besonders, dass ihr mit so viel Freude dabei seid. Dabei sieht man die großartige Arbeit der Schützengilden in unserem Land“, erklärte VSS-Vorstandsmitglied Thomas Ladurner.

Geschossen wurde in Kaltern mit dem Luftgewehr und der Luftpistole, unterteilt in die Kategorien Schüler I, Schüler II und Zöglinge. Die jüngsten Schützen (Schüler I) schossen dabei noch mit der Stütze, in der Kategorie Schüler II können die Nachwuchsathleten entscheiden, ob sie mit beweglicher Stütze oder ohne Stütze schießen wollen. Die Zöglinge schießen hingegen immer frei.

Medaillen gingen an Schützen von fünf verschiedenen Gilden, wobei die Nachwuchsathleten aus Schlanders/Kortsch und Bozen mit je zwei VSS/Raiffeisen-Landesmeistertiteln am erfolgreichsten waren. Je einer der begehrten Titel ging nach Auer, Goldrain und Eppan. Den glücklichen Gewinnern gratulierten unter anderem Obmannstellvertreter der Raiffeisenkasse Überetsch Horst Völser, Kalterns Bürgermeisterin Gertrud Benin, VSS-Vorstandsmitglied Thomas Ladurner und Landesoberschützenmeister August Tappeiner. „Große Begeisterung, gute Ergebnisse und am Ende nur Sieger“, lautete das zufriedene Fazit von VSS-Referentin Evelyn Call.

Die VSS/Raiffeisen Schießsport-Landesmeister 2021 auf einen Blick:

Schüler I

Luftgewehr: Niedermair Alex (Schlanders/Kortsch) – 294,80 Ringe

Luftpistole: Geneth Alex (Schlanders/Kortsch) – 229,00 Ringe

Schüler II

Luftgewehr frei: Gschnell Fabian (Auer) – 286,80 Ringe

Luftgewehr mit Stütze: Klotz Luca (Goldrain) – 296,80 Ringe

Luftpistole frei: Orologio Alessio (Bozen) – 250,00 Ringe

Zöglinge

Luftgewehr: Job Laura (Eppan) – 608,10 Ringe

Luftpistole: De Tommaso Luca (Bozen) – 468,00 Ringe