Springreiter Kühner gewinnt Global Champions Tour

Von: apa

Max Kühner ist Gesamtsieger der mit fast 40 Millionen Euro dotierten Global Champions Tour. Der österreichische Springreiter fing am Sonntag im letzten Bewerb der Serie in Rabat/Marokko mit Rang fünf den Deutschen Christian Kukuk noch ab und holte sich mit 254 Punkten die Gesamtwertung vor dem Olympiasieger (248). Kühner gewann bei der 15 Bewerbe umfassenden Serie knapp unter 900.000 Euro, alleine der Gesamtsieg brachte ihm 294.500 Euro ein.

Der Olympia-Teilnehmer war mit acht Punkten Rückstand in den Finalbewerb gegangen, machte aber auf seinem Top-Pferd Elektric Blue mit Rang fünf ausreichend Punkte auf Kukuk (Platz 11) gut. Kühner war im Grundparcours fehlerlos, im Stechen drehte er die schnellste Runde, verzeichnete aber einen Abwurf. Kukuk vergab seine Chance bereits im Grundparcours mit einem Abwurf.

Kühner schaffte in diesem Jahr einen Turniersieg in St. Tropez und zweite Plätze in Miami Beach und Monaco. Die Erfolge auf der Global Champions Tour sind auch ein Trostpflaster für seine Olympia-Enttäuschung, als er eine mögliche Medaille durch einen Abwurf am letzten Hindernis vergab. “Danach hatte ich so etwas wie eine Olympia-Depression. Wenn du dort keine Medaille gewinnst, fährst du komplett leer nach Hause”, sagte der 50-jährige Wahl-Tiroler.