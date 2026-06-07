Springreiterin Rhomberg beim CSIO-GP in St. Gallen Zweite

Von: apa

Katharina Rhomberg hat am Sonntag beim CSIO-Grand-Prix der Springreiter in St. Gallen den starken zweiten Rang belegt. Die diesjährige Siegerin des Fünf-Sterne-GP in Versilia überzeugte auch beim gleichwertigen, mit 500.000 Euro dotierten GP in der Schweiz. Die 33-jährige Vorarlbergerin musste sich auf Colestus Cambridge nur dem Deutschen Marcus Ehning im Sattel von Coolio beugen. Das Duo war in beiden Umläufen fehlerfrei, Ehning war um 0,77 Sekunden schneller.

Rhomberg durfte sich über einen Scheck über 100.000 Euro freuen. Die Vorjahresdritte am gleichen Schauplatz hatte auch am Freitag im Nationenpreis mit ihrem zweiten Toppferd Cuma zwei fehlerfreie Ritte gezeigt und damit zum zweiten Rang Österreichs maßgeblich beigetragen.