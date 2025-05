Stabhochsprung Meeting in Schlanders: Die ersten Top-Stars stehen fest

Von: mk

Schlanders – In exakt 50 Tagen geht in Südtirol ein internationales Leichtathletik-Event der Spitzenklasse über die Bühne. Am Kulturhausplatz in Schlanders geben sich am Freitag, 18. Juli einige der weltbesten Stabhochspringerinnen und -springer ein Stelldichein. Athletenmanager Erwin Schuster hat in den vergangenen Wochen diesbezüglich ganze Arbeit geleistet.

Mit Menno Vloon aus den Niederlanden kommt in rund eineinhalb Monaten der amtierende Hallen-Europameister nach Schlanders. Der 31-Jährige überquerte in seiner Heimat Apeldoorn die 5,90-Meter-Marke und sicherte sich damit die Goldmedaille. Den Titel teilte er sich Anfang März mit dem Griechen Emmanouil Karalis. Vloon hält sowohl in der Halle (5,96), als auch Outdoor (5,90) den nationalen Rekord.

Fix dabei ist neben Vloon auch Ersu Sasma. Der Türke hat im vergangenen Jahr bei den Europameisterschaften in Rom die Bronzemedaille gewonnen. Außerdem holte er 2022 bei den Mittelmeerspielen die Goldmedaille. Seine persönliche Bestleistung im Freien liegt wie jene Vloons bei 5,90 Metern. Seine Teilnahme bestätigt hat außerdem der Pole Piotr Lisek. Der 32-Jährige hat in Schlanders zwei Siege (2023 und 2018) zu Buche stehen. Seine größten Erfolge sind aber drei WM-Medaillen (2015 Bronze in Peking, 2017 Silber in London und 2019 wieder Bronze in Doha), sowie der Gewinn der Hallen-Europameisterschaft 2017 in Belgrad. Lisek hat auch die „magische“ Sechs-Meter-Marke bereits geschafft (6,02).

Starke Südamerikanerinnen wollen in Schlanders für Furore sorgen

Bei den Frauen stehen vier Teilnehmerinnen bereits fest. Die bekannteste unter ihnen dürfte Juliana Campos sein. Die 28-jährige Brasilianerin kürte sich 2023 und in diesem Jahr zur Südamerika-Meisterin und hat auch bei den Südamerika-Spielen zwei „Silberne“ eingeheimst. Ihre persönliche Bestleistung liegt bei 4,60 Metern. Ebenfalls aus Südamerika stammt Antonia Crestani. Die Chilenin, Jahrgang 1999, hat als persönliche Bestleistung 4,35 Meter zu Buche stehen. Im März gewann die polivalente Athletin – sie ist eine Mehrkämpferin – zum vierten Mal die nationale Meisterschaft.

Nicht fehlen darf bei ihrem Heim-Meeting Nathalie Kofler aus Lana. Die 24-Jährige hat als Bestleistung die 4,21 Meter übersprungen und heuer mit 4,06 Metern die 4-Meter-Marke erfolgreich überquert. Knapp dahinter, was die Bestleistung angeht, liegt mit 4,20 Metern die Nordtirolerin Magdalena Rauter. Die 18-Jährige hat 2023 das Europäische Olympische Jugend-Festival in Maribor (Slowenien) gewonnen und im vergangenen Jahr bei den U20-Weltmeisterschaften in Lima (Peru) mit Silber überzeugt.

„Das Teilnehmerfeld für das Stabhochsprung Meeting in Schlanders nimmt langsam, aber sicher Form an. Erwin Schuster hat bereits einige Hochkaräter an Land ziehen können und so wie ich ihn kenne, wird in den nächsten Wochen mit Sicherheit die eine oder der andere Top-Star dazukommen. Auf Hochtouren laufen auch die restlichen Vorbereitungen. Unser Team setzt alles daran, dass am Freitag, 18. Juli auf und abseits der Wettkampf-Anlage beste Voraussetzungen herrschen und nicht nur die Springerinnen und Springer, sondern auch die Hunderten Besucher voll auf ihre Kosten kommen werden“, sagt Heiner Pohl, Präsident der Veranstaltung, abschließend.