30 Jahre FC Südtirol

Stadionführungen im Drusus-Stadion zum Jubiläum des FCS

Montag, 03. November 2025 | 17:29 Uhr
Stadtgemeinde Bozen
Von: Ivd

Bozen – Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des FC Südtirol laden der Club und die Stadt Bozen die Bevölkerung herzlich ein, am Mittwoch an exklusiven Führungen durch das Drusus-Stadion teilzunehmen. Diese Veranstaltung bietet eine besondere Gelegenheit, eines der sportlichen Wahrzeichen Südtirols aus nächster Nähe zu erleben: den Ort, an dem die Weißroten ihre Heimspiele in der Serie B bestreiten.

Die Führungen beginnen ab 17.00 Uhr und dauern jeweils etwa 30 Minuten. Jeder Durchgang wird ausschließlich in einer Sprache (Deutsch oder Italienisch) abgehalten, weshalb empfohlen wird, die Uhrzeit entsprechend der bevorzugten Sprache zu wählen.

Startpunkt der Führung ist der neue Fanstore, in dem sämtliche offiziellen Produkte des FC Südtirol vorzufinden sind. Von dort führt der Weg weiter in den Pressekonferenzraum und die Mixed Zone, wo Trainer und Spieler nach den Partien ihre ersten Statements abgeben. Anschließend betreten die Teilnehmer das Spielfeld, das – wie an einem echten Spielabend – von LED-Lichtern umrandet und stimmungsvoll beleuchtet wird. Hier bietet sich die außergewöhnliche Möglichkeit, auf der Spielerbank Platz zu nehmen und das Stadion aus einer exklusiven Perspektive zu erleben.

Der Rundgang führt weiter in die Kabine der Profimannschaft, einen Bereich, der normalerweise nur Spielern und Betreuern vorbehalten ist und in dem die intensivsten Emotionen vor und nach jeder Partie gelebt werden. Anschließend werden die Vereinsbüros, das organisatorische Herz des Spieltages, sowie der Alperia Business Club, ein eleganter Bereich für Partner und Sponsoren des Vereins, besichtigt. Den Abschluss bildet ein Aufenthalt auf den Tribünen, wo geöffnete Kioske zu einem Getränk oder Snack in geselliger Atmosphäre einladen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung wird jedoch vorausgesetzt und ist nur bis zur Verfügbarkeit der Plätze möglich.

Bezirk: Bozen

