Stadt Bozen feiert ihren Champion Simone Giannelli

Von: mk

Bozen – Bürgermeister Claudio Corrarati hat heute gemeinsam mit der Sportstadträtin Patrizia Brillo den Bozner Volleyballspieler Simone Giannelli im Rathaus empfangen, der eine außergewöhnliche Saison mit dem Gewinn der italienischen Meisterschaft sowie der Champions League mit der Sir Susa Vim Perugia gekrönt hat.

Im Laufe des Treffens brachte der Bürgermeister im Namen der gesamten Stadt seinen Dank sowie den Stolz der Boznerinnen und Bozner über die bedeutenden Erfolge von Simone Giannelli zum Ausdruck, der seit Jahren den italienischen Volleyball auf höchstem internationalem Niveau repräsentiert und den Namen Bozens in der Welt hochhält.

Giannelli wurden die Ehrenmedaille der Stadt Bozen sowie eine Ehrenurkunde als Anerkennung für die außergewöhnlichen sportlichen Erfolge überreicht, aber auch für seine Verdienste um den Sport und sein soziales Engagement.

Als Kapitän der Mannschaft aus Umbrien führte Giannelli Perugia zunächst zum Gewinn der SuperLega-Meisterschaft und anschließend zum Triumph in der Champions League. Damit bestätigte er eindrucksvoll seine Stellung als einer der besten Zuspieler im internationalen Volleyball. Für seine herausragenden Leistungen wurde er zudem als bester Zuspieler der Champions League ausgezeichnet.

Im Rahmen des Besuchs im Rathaus trug sich der Bozner Champion außerdem in das Buch der Ehrengäste der Stadt Bozen ein.