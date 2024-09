Starke Broncos besiegen auch Salzburg

Von: ka

Salzburg/Sterzing – Im einzigen Dienstagsspiel der Alps Hockey League feierten die Wipptal Broncos Weihenstephan einen 3:2-Overtime-Erfolg bei den Red Bull Hockey Juniors. Das Team aus Sterzing ging zweimal in Führung, den Gastgebern gelang aber jeweils der Ausgleich. Mit seinem zweiten Treffer des Abends entschied Philippe Sanche die Partie zugunsten der Südtiroler.

Die Red Bull Hockey Juniors und die Wipptal Broncos Weihenstephan starteten jeweils mit einem Sieg in die neue Saison. Am Dienstag lieferten sich die beiden Teams ein ausgeglichenes und torloses erstes Drittel. In der 27. Minute gingen die Gäste in ihrem dritten Powerplay in Führung, Adam Capannelli bezwang Juniors-Goalie Pfarrmaier. Doch nur wenig später glich Adrian Gesson für die Gastgeber aus. Im dritten Drittel legte Sterzing durch Philippe Sanche wieder vor, diesmal gelang Paul Vinzens (56.) der Ausgleich. Es ging in die Verlängerung und hier wurde den Juniors eine von insgesamt sechs Strafen (Sterzing kassierte nur eine) zum Verhängnis. Sanche entschied die Partie mit seinem zweiten Treffer des Abends zugunsten der Südtiroler.

Alps Hockey League Di, 24.09.2024:

Red Bull Hockey Juniors – Wipptal Broncos Weihenstephan 2:3 OT (0:0, 1:1, 1:1)

Referees: KAINBERGER, VOICAN, Legat, Preiser

Tore Juniors: Gesson (32.), Vinzens (56.)

Tore Sterzing: Capannelli (27./PP), Sanche (52., 63./PP)