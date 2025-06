Starke Südtiroler Leistungen in Pietramurata

Von: luk

Pietramurata – Beim vierten Lauf zur Motocross-Nord-Ostmeisterschaft, der am vergangenen Wochenende auf der anspruchsvollen Strecke in Pietramurata ausgetragen wurde, zeigten sich die Südtiroler Piloten einmal mehr in guter Form.

In der Klasse 85 Junior überzeugte Jakob Gampenrieder vom Alp-Riders Meran mit einem starken zweiten Platz und unterstrich damit seine derzeitige Topform. Matteo Benamati (MC Arco) fuhr auf Rang zehn. In der Kategorie 85 Senior konnte sich Liam Pichler (MC Berbenno Pardi Royal) mit einem dritten Platz ebenfalls aufs Podium kämpfen.cBei den 125 Junioren belegte David Schieder vom TTS den 14. Rang.

In der MX2 Challenge waren gleich drei Südtiroler im Einsatz: Peter Profanter und Gianluca Lira (beide TTS) belegten die Plätze zehn und 16, während Harald Buchschwenter vom Ferlu Racing Team auf Rang 21 ins Ziel kam. In der Klasse MX2 Rider fuhr Peter Santi (TTS) auf Rang elf, Hannes Pfattner (Alp-Riders Meran) wurde 28. In der MX2 Expert belegte Dominik Varotto (Ferlu Racing) Platz 24. In der MX1 Expert zeigte Georg Falser (Ferlu Racing) mit Rang sieben eine gute Leistung.

Auch in den Open-Klassen waren Südtiroler vertreten: In der Open Veteran fuhr Mario Franzoi (Ferlu Racing) auf Rang neun. In der Kategorie Open Superveteran holte sich Erich Konrad Schiefer (Alp-Riders Meran) mit Platz drei einen Podestplatz, Marco Belleri (Ferlu Racing) wurde Fünfter und Martin Niedermair (MC Neumarkt) Siebter. In der Klasse Open Master platzierte sich Maurizio Lubian (Ferlu Racing) auf Rang fünf.

Auch auf nationaler Ebene waren Südtirols Nachwuchstalente im Einsatz: Beim Halbfinale der Italienmeisterschaft der Junioren in Savignano (Emilia Romagna) erreichte Jakob Gampenrieder (Alp-Riders Meran) in der Klasse 85 Junior den elften Rang, während Liam Pichler (MC Berbenno Pardi Royal) bei den 85 Senior mit einem hervorragenden sechsten Platz auf sich aufmerksam machte.