Start ins Halbfinale am Samstag

Bozen – Nach den dramatischen Viertelfinalserien, wo es drei Mal in ein Entscheidungsspiel ging, starten in der Alps Hockey League am morgigen Samstag bereits die Halbfinalserien. Dabei trifft HDD SIJ Acroni Jesenice auf die Rittner Buam und Migross Supermercati Asiago Hockey bekommt es mit dem EHC Lustenau zu tun. Gespielt wird im Modus „best-of-five“.

Alps Hockey League | 26.03.2022 | Halbfinale 1:

Sa, 26.03.2022, 18:00 Uhr: HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam

Referees: BAJT, LAZZERI, Arlic, Mantovani.

Erst in Spiel fünf der Viertelfinalserien konnten HDD SIJ Acroni Jesenice und die Rittner Buam ihr Ticket für das Halbfinale lösen. Jesenice, die gegen Gröden zwischenzeitlich bereits mit 2:0-Siegen führten, mühten sich in Spiel fünf zu einem 2:1-Heimsieg. Ritten konnte gegen Cortina einen 0:2-Serienrückstand noch in einen Sieg drehen. Im Entscheidungsspiel ließen sie den Italienern beim 5:1-Heimsieg keine Chance. Das Duell Jesenice gegen Ritten gab es in den Playoffs der Alps Hockey League bislang einmal. In der Saison 2016/17 standen sich beide Mannschaften ebenfalls im Halbfinale gegenüber. Die „Buam“ mussten sich damals zwar in Spiel eins geschlagen geben, setzten sich am Ende aber mit 3:1-Siegen durch. Im anschließenden Finale unterlagen sie Asiago knapp mit 3:4-Siegen. Für Jesenice war das Aus im Halbfinale nichts neues. Die Slowenen standen bislang in jeder Saison unter den Top-4, der Sprung ins Finale gelang ihnen aber noch nie. Für Ritten, die sich in der Premierensaison 2016/17 den Titel sicherten, ist es die dritte Halbfinalteilnahme. In dieser Spielzeit geht Jesenice als Favorit in das Duell. In allen vier Saisonduellen behielten die Slowenen klar die Oberhand (7:2, 3:2, 5:2, 8:2).

· H2H AHL JES – RIT: 13:9

Sa, 26.03.2022, 20.30 Uhr: Migross Supermercati Asiago Hockey – EHC Lustenau

Referees: MOSCHEN, SCHAUER, De Zordo, Moidl. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Migross Supermercati Asiago Hockey hatte als einziges Team keine Probleme mit seinem Viertelfinalgegner. Der Vorjahresfinalist setzte sich gegen Sterzing mit 3:0-Siegen durch. Anders war es beim EHC Lustenau, der einen 1:2-Serienrückstand noch in einen 3:2-Sieg drehen konnte. In Spiel fünf zwangen die Vorarlberger Zell am See vor über 1800 Zusehern mit 3:1 in die Knie. Für den EHC ist es bereits die dritte Halbfinalteilnahme in Serie. Der Sprung ins Finale gelang ihnen jedoch noch nie. Auch heuer sind sie gegen den Sieger der Master Round nur Außenseiter. Im letzten Saisonduell konnten sie die Italiener aber auswärts klar mit 5:2 bezwingen. Auch zwei der übrigen drei Saisonduelle entschied Lustenau für sich. Für Asiago ist es in der Alps Hockey League die vierte Halbfinal-Teilnahme. Sobald sie in der Vorschlussrunde waren, schafften sie auch immer den Sprung ins Finale. 2018 holten sie den bislang einzigen Titel. Das Duell ASH gegen EHC gab es in den Playoffs bislang noch nie.

· H2H AHL ASH – EHC: 8:8