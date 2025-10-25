Startschuss in Wolkenstein rückt immer näher

Von: mk

Wolkenstein – Das „Raiffeisen ITF Men’s Val Gardena Südtirol“, das M15-ITF-Herrenevent von Wolkenstein in Gröden, geht bereits in seine siebte Ausgabe. Vom kommenden Sonntag, den 26. Oktober bis zum Allerheiligenwochenende steht die Hartplatz-Halle des TC Gherdëina wieder ganz im Zeichen des internationalen Tennissports. Titelverteidiger Giovanni Oradini kehrt nach seinem Triumph im Vorjahr ebenso zurück wie Lokalmatador Pietro Fellin, der 2024 an der Seite seines Cousins Christian den Doppelbewerb für sich entscheiden und im vergangenen Jahr auch im Einzel bis ins Viertelfinale stürmen konnte. Pietro ist seither ganze 786 Weltranglistenplätze nach oben geklettert und wird in diesem Jahr wohl als gesetzter Spieler antreten.

Wildcards für Grödner Routiniers und junge Clubtalente

Die Turnierleitung gab heute die begehrten Wildcards bekannt: im Hauptfeld dürfen sich die beiden Grödner ITF-Routiniers Patric Prinoth und Erwin Tröbinger über einen Fixplatz freuen. In der Qualifikation erhalten ebenfalls drei Spieler mit enger Verbindung zum TC Gherdëina ihre große Chance: Daniel Haller, der aus dem Wipptal stammt und stets nach Wolkenstein zum Training pendelt, Tim Stuffer, der im Gastgeberclub groß wurde und auch heute noch teilweise dort trainiert, sowie Peter Iakub Homola, der seit Kurzem fix in Selva lebt und Tennis spielt und sich von der herausragenden Organisation dort begeistert zeigt.

Qualifikation startet am Sonntag

Der Qualifikationsraster des M15-Events in Wolkenstein wird am Samstagabend (25. Oktober) nach 18.00 Uhr ausgelost und anschließend auf der Turnier-Homepage, der offiziellen ITF-Seite sowie den Social-Media-Kanälen von Plopp Tennis veröffentlicht. Der Startschuss für die siebte Ausgabe fällt dann einen Tag später, am Sonntagmorgen: Im Qualifying Draw werden, neben den Wildcards, noch weitere Südtiroler Spieler im Einsatz sein. Plopp Tennis wird am Sonntag live aus Wolkenstein berichten und die gesamte Turnierwoche medial betreuen.