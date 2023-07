Stigger und Mitterwallner in Val di Sole in den Top Fünf

Stigger in Val di Sole vorne mit dabei

Die beiden Tirolerinnen Laura Stigger und Mona Mitterwallner sind am Sonntag im Cross-Country-Bewerb des Mountainbike-Weltcups in Val di Sole auf die Ränge vier und fünf gefahren. Stigger, die am Freitag das Short-Track-Rennen gewonnen hatte, kam mit 1:06 Minuten Rückstand ins Ziel, Vize-Europameisterin Mitterwallner lag 1:53 Minuten zurück.

Den Sieg holte sich die Niederländerin Puck Pieterse, die sich bereits in der ersten Runde abgesetzt hatte. Die 21-jährige Europameisterin fuhr im vierten Saisonbewerb zum dritten Sieg. Die Ränge zwei und drei gingen an die Italienerin Martina Berta und die Australierin Rebecca Henderson.

In der Gesamtwertung ist Stigger mit 690 Punkten Dritte hinter Pieterse (1.096) und der Französin Pauline Ferrand Prevot (800). Mitterwallner (654) liegt auf Platz sechs.