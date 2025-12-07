Aktuelle Seite: Home > Sport > Straka bei Hero World Challenge Dritter – Matsuyama siegte
Straka bei Hero World Challenge Dritter – Matsuyama siegte

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 22:45 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JARED C. TILTON
Von: apa

Österreichs Golf-Star Sepp Straka hat den Sieg bei der mit fünf Millionen US-Dollar dotierten Hero World Challenge auf den Bahamas nur knapp verpasst. Der als Führender in den Schlusstag gegangene ÖGV-Akteur belegte mit nur einem Schlag Rückstand Rang drei. Mit einer 68er-Runde blieb der gebürtige Wiener zwar vier unter Par, war damit aber schlechter als Hideki Matsuyama und der Schwede Alex Noren, die mit einer 64 vorbeizogen. Im Stechen behielt der Japaner die Oberhand.

Straka durfte dank Birdies auf der eins, fünf, sechs und neun am Sonntag durchaus mit dem ersten Triumph beim Einladungsturnier von Tiger Woods spekulieren. Mit einem Bogey auf Loch elf kassierte der 32-Jährige allerdings den ersten Rückschlag, ein entscheidender weiterer folgte mit einem weiteren auf der 16 und das unmittelbar nach einem weiteren Birdie. Sein sechstes auf dem letzten Loch des Par-72-Kurs sorgte immerhin dafür, dass er in dem 20 Mann starken Elitefeld als alleiniger Dritter durchs Ziel ging.

Für den Ryder-Cup-Sieger, der am Samstag auf dem Weg zu einem Eagle für den Schlag des Tages gesorgt hatte, wäre auch deshalb mehr möglich gewesen, da er auf der 13 und 14 nur hauchdünn an einem Birdie vorbeischrammte. Matsuyama trat die Nachfolge des Weltranglistenersten Scottie Scheffler an, der 2023 und 2024 triumphiert hatte und sich diesmal mit Rang vier begnügen musste. Für den 33-Jährigen war es der zweite Turniersieg bei dem prestigeträchtigen Event.

Wiesberger in Australien auf Platz 23

Auf der DP World Tour beendete Bernd Wiesberger die Australian Open in Melbourne auf dem geteilten 23. Rang. Mit einer 71 spielte der Burgenländer zum Abschluss seine schwächste Runde, konnte sich aber trotzdem in der Endabrechnung noch um einen Platz verbessern.

