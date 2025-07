Straka bei Scottish Open Siebenter – Sieg an Gotterup

Von: apa

Österreichs Golfstar Sepp Straka hat die Scottish Open in North Berwick auf Rang sieben abgeschlossen. Der gebürtige Wiener spielte zum Abschluss am Sonntag eine 67er-Runde (3 unter Par) und beendete das Event mit insgesamt 270 Schlägen, fünf “strokes” hinter dem US-amerikanischen Sieger Chris Gotterup (265). Eine bessere Platzierung vergab Straka mit einem Doppel-Bogey am elften Loch. Platz zwei ging an den Nordiren Rory McIlroy und den Engländer Marco Penge (je 267).