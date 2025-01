Straka verbessert sich in Kalifornien auf Platz drei

Von: apa

Golfprofi Sepp Straka kämpft beim PGA-Turnier in La Quinta (Kalifornien) um den Sieg. Nach einer 65er-Auftaktrunde verbesserte sich der 31-jährige Wiener am Freitag (Ortszeit) mit einer 64 mit acht Birdies um fünf Positionen auf den geteilten dritten Platz. Auf das Führungsduo Charley Hoffman (USA) und Rico Hoey (Philippinen) fehlt Straka nur ein Schlag. Bei diesem Turnier wird zunächst auf drei Kursen gespielt, ehe am Samstag der Cut bei den besten 65 angesetzt ist.