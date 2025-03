Strametz und Kingley verpassen Hallen-EM-Finale knapp

Von: apa

Nur knapp haben Hürdensprinterin Karin Strametz und Dreispringer Endiorass Kingley bei der Hallen-EM in Apeldoorn am Freitag den Einzug ins Finale verpasst. Strametz blieb über 60 m Hürden der Sprung in den Endlauf in 8,01 Sekunden um vier Hundertstelsekunden verwehrt, Kingley fehlten bei einer persönlichen Bestleitung von 16,25 Metern nur zarte drei Zentimeter.

Strametz, die mit persönlicher Bestleistung in 7,99 Sek. ins Halbfinale eingezogen war, durfte mit Platz zehn durchaus zufrieden sein. “Die Vorbereitung war mit Verletzung und Erkrankung ja nicht ganz einfach, da sind die schnellste und drittschnellste Zeit meiner Karriere doch ganz ordentlich”, sagte die 26-jährige Leibnitzerin. Im Finale brillierte dann die Schweizerin Ditaji Kambundji mit Europarekord von 7,67 Sek. Den Titel über 1.500 m gewann der norwegische Superstar Jakob Ingebrigtsen aus Norwegen.

Kingley zeigte bei seiner EM-Premiere eine formidable Leistung. “Drei Zentimeter ist verdammt wenig, da hatte ich schon gehofft, dass die Leistung fürs Finale reicht. Aber das gibt mir viel Selbstvertrauen, ich habe viel gelernt, habe alles aufgesaugt und mich gut präsentiert”, meinte der Linzer.

Weniger weit kam eine andere Debütantin. Caroline Bredlinger blieb in ihrem 800-m-Vorlauf in 2:08,90 Minuten auf Platz vier hängen und verpasste das Halbfinale damit um 15/100.