Strenge Auflagen für Südtirols Skistars beim Schneetraining

Stilfserjoch – Für die Südtiroler Skiprofis geht am Dienstag wieder der Trainingsalltag los. Medienberichten zufolge startet das Schneetraining am Stilfserjoch – allerdings unter strengen Corona-Auflagen.

So müssen die Athleten möglichst mit dem eigenen Auto anfahren. Sie übernachten in Einzelzimmern und essen in mehreren Turnussen, wobei sie auf fix zugewiesenen Plätzen sitzen.

Beim Training müssen die Sportler einen Sicherheitsabstand einhalten und auch einen Mundschutz tragen, der nur bei der Abfahrt abgenommen werden darf.

Ein „Covid-Manager“ wird über die Einhaltung der Regeln wachen.