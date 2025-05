Struber laut Medienbericht nicht mehr Köln-Trainer

Struber-Rauswurf in Köln

Von: APA/dpa

Der deutsche Fußball-Zweitligist 1. FC Köln hat sich laut einem Bericht der “Bild”-Zeitung von Cheftrainer Gerhard Struber getrennt. Auch Sport-Geschäftsführer Christian Keller muss demnach gehen. Eine Bestätigung des Clubs gab es am Sonntagabend nicht. Offiziell solle das Aus für den Salzburger Struber und Keller am Montag kommuniziert werden, hieß es in dem Bericht.

Am Samstag hatten die Kölner gegen den Tabellenletzten Regensburg nur ein 1:1 erreicht und dadurch die Tabellenführung an den Hamburger SV verloren. Dennoch hat Köln weiter gute Chancen auf die Rückkehr in die Bundesliga. Der Club hat zwei Runden vor dem Saisonende noch drei Punkte Vorsprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz drei. Der 48-jährige Struber war im vergangenen Juni nach Köln gewechselt, davor hatte er Red Bull Salzburg betreut.