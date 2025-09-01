Aktuelle Seite: Home > Sport > Sturm Graz gibt Angreifer Böving an Mainz ab
Sturm Graz gibt Angreifer Böving an Mainz ab

Montag, 01. September 2025 | 18:13 Uhr
Böving hatte großen Anteil am Meistertitel
Sturm Graz hat den nächsten Akteur der Meistermannschaft abgegeben. Angreifer William Böving wechselt zu Mainz 05 in die deutsche Fußball-Bundesliga, wie die Steirer am Montag bekannt gaben. Der 22-jährige Däne soll Sturm laut Sky-Informationen drei Millionen Euro inklusive Boni einbringen. Dazu erhalten die Grazer eine Weiterverkaufsbeteiligung. Der Vertrag von Böving bei Sturm wäre noch bis 2026 gelaufen. Er stand schon am Wochenende im Grazer Derby nicht mehr im Kader.

Der Däne war 2022 vom FC Kopenhagen nach Graz gewechselt, in Österreich holte er zwei Meistertitel. Für Sturm schoss Böving in 116 Spielen 21 Tore, wobei er alleine in der abgelaufenen Saison elfmal in der Liga scorte. “Wir haben gemeinsam mit William entschieden, dass in diesem Sommer der richtige Zeitpunkt sowohl für ihn als auch für uns als Klub gekommen ist, getrennte Wege zu gehen und ihm den nächsten Schritt in seiner Karriere zu ermöglichen”, sagte Sturms Sport-Geschäftsführer Michael Parensen. Die Bedingungen für diesen Schritt seien nun gegeben.

Es wird erwartet, dass Sturm auf dem Transfermarkt im Offensivbereich nun aktiv wird.

