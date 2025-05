Stuttgart nach 4:2 über Bielefeld deutscher Pokalsieger

Von: apa

Der VfB Stuttgart hat sich von Favoritenschreck Arminia Bielefeld nicht stoppen lassen und den deutschen Fußballpokal gewonnen. Die Schwaben setzten sich am Samstag im Finale in Berlin mit 4:2 durch. Bereits nach der einseitigen ersten Hälfte mit Toren von Nick Woltemade (15.), Enzo Millot (22.) und Deniz Undav (28.) war die Partie praktisch gelaufen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Millot (66.) auf 4:0, bevor Julian Kania (82.) und ein Eigentor von Josha Vagnoman (85.) für den Drittliga-Meister verkürzten und wegen plötzlich drückender Arminen noch etwas Spannung aufkam. Für den VfB ist es der vierte Triumph im Pokalwettbewerb. 1954, 1958 und 1997 hatte Stuttgart zuvor gewonnen.

Bielefeld hatte es zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ins DFB-Pokalfinale geschafft. Die Arminen, die dank des ersten Platzes in der dritten Liga in der kommenden Saison in der zweiten Liga antreten, hatten auf dem Weg ins Endspiel gleich vier Bundesligisten ausgeschaltet, darunter im Halbfinale den Doublegewinner von 2023/24, Bayer Leverkusen.