“Südtirol impft”: 46.578 Menschen geimpft

Bozen – Um 20.00 Uhr ging heute das große Impfwochenende “Südtirol impft” mit insgesamt 46.578 durchgeführten Impfungen zu Ende.

Die meisten Impfdosen wurden in der Messe Bozen (7.517) verabreicht, gefolgt vom Impfzentrum in der Neuen Klinik (3.189) und dem Impfzentrum in Auer (1.836). In den Gesundheitsbezirken Meran, Brixen und Bruneck wurden im Impfzentrum der Kaserne Julia 1.589, dem Zentrum Don Bosco 1.359 bzw. dem Michael-Pacher-Haus 1.364 die meisten Impfungen durchgeführt.

Generaldirektor Florian Zerzer: “Es war wichtig, jetzt schnell zu reagieren und zu boostern, auch weil wir in letzter Zeit immer wieder Impfdurchbrüche verzeichnet haben. Gerade deshalb ein riesengroßes Dankeschön allen Mitarbeitern und Helfern, die erneut gezeigt haben, wie leistungsbereit und einsatzfreudig sie sind. Sie haben diese Aktion möglich gemacht. Danke auch den unzähligen Partnern, die mitgearbeitet haben.”

Die Details zu den Impfdaten der einzelnen Impfzentren:

Die aktuell mitgeteilten Daten sind das Ergebnis eines validierten Datenflusses des Zivilschutzes. Die Impfungen werden in den nächsten Tagen noch vollständig registriert und nach Rom mitgeteilt. Es könnten sich dabei kleinere Änderungen/Verschiebungen ergeben.

Aktuell sind die Informationen, wieviele Erstdosen verabreicht worden sind, nicht vollständig verfügbar. Wir gehen von rund 12 Prozent aus.