Südtirolcup Finale der Sportrodler in Jaufental

Jaufental – Am Samstag fand in Jaufental das Finale des Südtirolcups der Sportrodler statt. Die vorderen Plätze belegten bei frühlingshaftem Tauwetter dabei wieder einmal die Favoriten.

Die Villnösserin Silvia Runggatscher setzte sich sehr souverän vor der Olangerin Hannah Tschurtschenthaler durch. Platz drei belegte mit Runggatscher Laura ebenfalls eine Rodlerin des ASV Villnöss. Um Tschurtschenthaler in der Gesamtwertung abzufangen reichte das allerdings nicht mehr. Die junge Dame des ASC Olang sicherte sich das erste Mal die Gesamtwertung des Südtirolcups gefolgt von Runggatscher Silvia und Lang Jasmin (ASV Latzfons-Verdings).

Bei den Herren setzte sich im Finale Frei Sebastian vom ASC Laugen durch. An die zweite Stelle fuhr Gräber Maximilian vom ASC Olang gefolgt von Torggler Christian vom ASV Latzfons-Verdings. In der Gesamtwertung war Gräber allerdings schon zu weit vorne, als dass sich Frei noch einmal vorbeischieben konnte. Gräber gewinnt die Gesamtwertung vor Frei und Müller Tobias (ASC Laugen). In der Mannschaft lautete das Ergebnis der Gesamtwertung gleich wie das Ergebnis des letzten Rennens im Jaufental: der Sieger heißt ASC Laugen gefolgt vom ASC Olang und dem ASV Latzfons-Verdings.

Das Rennen im Doppelsitz sicherten sich die frisch gebackenen Europameister Mair/Müller vom ASC Laugen. Sie setzten sich vor ihren Teamkollegen Frei/Frei und dem Villnösser Duo Lambacher/Kofler durch. Das Ergebnis des letzten Rennens spiegelte auch in der Doppelsitzkategorie die Gesamtwertung um den Südtirolcup wider.

Gesamtwertung 2023

3. SC Jaufental 18.02.2023