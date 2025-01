Südtiroler Derby in Bozen

Von: mk

Bozen – In der win2day ICE Hockey League kommt es am Sonntag zum dritten Südtiroler Derby der Saison zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem HC Pustertal. Das Playoff-Rennen geht in die nächste Runde, die Steinbach Black Wings Linz reisen im Duell zweier Top-sechs-Mannschaften zu Hydro Fehérvár AV19.

Hydro Fehérvár AV19 – Steinbach Black Wings Linz

Fehérvár drehte am Freitag das Heimspiel gegen Ljubljana und steht nun wieder an der Tabellenspitze. Die Ungarn zeigen schon über die gesamte Saison eine mannschaftlich geschlossene Leistung, Josh Atkinson (+21) und Tim Campbell (+20) führen sogar die Plus/Minus-Wertung der Liga an. Linz kassierte gestern in Klagenfurt die vierte Niederlage in Folge, die Oberösterreicher fielen damit auf Rang sechs zurück. Bereits im letzten Jahr hatte die Mannschaft von Phil Lukas nach Weihnachten einen Durchhänger, verlor zwischen 26.12. und 14.1. sieben von acht Partien. In den direkten Saisonduellen führen die Ungarn mit 2:1, wobei immer die Auswärtsmannschaft gewann.

HCB Südtirol Alperia – HC Pustertal

Bozen musste den Platz an der Tabellenspitze durch eine 1:3-Heimniederlage gegen Vorarlberg räumen. Die zweitplatzierten „Füchse“ haben dennoch elf Punkte Vorsprung auf Rang sieben. Der HC Pustertal gewann hingegen die letzten drei Spiele und liegt an neunter Stelle. Seit die „Wölfe“ in die win2day ICE Hockey League eingestiegen sind, gab es 14 Begegnungen, in denen Bozen neunmal siegte. Interessant: Beide Teams tun sich schwer, auf heimischem Eis zu gewinnen – Bozen hat nur drei der sieben Heim-Derbys für sich entschieden, Pustertal lediglich eines von sieben. In dieser Spielzeit gingen die beiden bisherigen Vergleiche an den HCB.

HC TIWAG Innsbruck – EC-KAC

Sportlich läuft es für Innsbruck seit geraumer Zeit nicht nach Wunsch, am Freitag kassierten die Tiroler in Bruneck die sechste Niederlage in Folge. Dennoch haben die Verantwortlichen diese Woche entschieden, dass Jordan Smotherman auch in der nächsten Saison HCI-Coach sein soll. Der kommende Gegner aus Klagenfurt kommt gestärkt von einer sich über sieben Spiele erstreckenden Siegesserie nach Innsbruck. Das aktuelle Tabellenschlusslicht ist jedoch das einzige Team in der win2day ICE Hockey League, das die drittplatzierten Rotjacken 2024/25 noch nicht bezwingen konnten. Die „Haie“ gewannen auswärts mit 4:1 und zu Hause mit 4:3.

EC iDM Wärmepumpen VSV – Olimpija Ljubljana

Der VSV ging auch in seinem zweiten Spiel des neuen Jahres als Sieger vom Eis, die Blau-Weißen entschieden die Partie in Asiago mit 4:1 für sich. Nach 13 Erfolgen aus den letzten 14 Partien liegen die Villacher erstmals auf dem vierten Platz. Mit zwölf Siegen aus 17 Partien sind die Kärntner das beste Heimteam der Liga. Für Ljubljana ging am Freitag hingegen eine Siegesserie zu Ende, Olimpija musste sich erstmals unter Interims-Headcoach Andrej Tavželj geschlagen geben (1:2 in Fehérvár). Den achtplatzierten Slowenen fehlen zwölf Punkte auf die Top-6. Im direkten Saisonvergleich steht es 1:1, beide Teams setzen sich vor heimsicher Kulisse durch.

spusu Vienna Capitals – Moser Medical Graz99ers

Die Capitals konnten drei ihrer letzten fünf Spiele gewinnen, am Freitag setzten sie sich beim Meister in Salzburg durch. Die Wiener liegen auf Rang zehn, haben neun Punkte Vorsprung auf die Teams außerhalb der Pre-Playoff-Plätze. Die 99ers suchen derzeit hingegen nach ihrer Form. Das Team von Harry Lange verlor vier seiner letzten fünf Spiele. In der Tabelle rutschten die Steirer nach der 2:3-Niederlage gegen Olimpija Ljubljana am Neujahrstag erstmals in dieser Saison aus den Top sechs. Das morgige Spiel ist das finale Aufeinandertreffen im Grunddurchgang zwischen den beiden Teams. Zwei der drei vorangegangenen Duelle gingen an die Steirer, zuletzt am 20. Dezember.

Pioneers Vorarlberg – Migross Supermercati Asiago Hockey

David Madlener von den Pioneers Vorarlberg war der win2day Game Day Hero der 37. Runde. Der 32-Jährige verbuchte 38 Saves beim Auswärtsspiel in Bozen und hatten großen Anteil am 3:1-Erfolg seiner Mannschaft, die sich nach vier Siegen aus den letzten fünf Partien weiter Hoffnungen auf eine Teilnahme in den Pre-Playoffs machen darf. Asiago verlor hingegen die letzten zwölf Partien, der letzte Sieg datiert von Ende November. Im Saisonduell steht es 2:1 für das Team aus Feldkirch, alle Siege wurden bislang auswärts eingefahren.

win2day ICE Hockey League

So, 05.01.2025:

16.00 Uhr: Hydro Fehérvár AV19 – Steinbach Black Wings Linz

Referees: M. NIKOLIC, ZRNIC, Nothegger, Vaczi | >> live.ice.hockey <<

16.00 Uhr: Pioneers Vorarlberg – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: HOLZER, SCHAUER, Fleischmann, Martin | >> live.ice.hockey <<

17.30 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – EC-KAC

Referees: KAINBERGER, OFNER, J. Seewald, Wimmler | >> live.ice.hockey <<

17.30 Uhr: spusu Vienna Capitals – Moser Medical Graz99ers

Referees: HRONSKY, STERNAT, Jedlicka, Konc | >> live.ice.hockey <<

17.30 Uhr: EC iDM Wärmepumpen VSV – Olimpija Ljubljana

Referees: FICHTNER, SMETANA, Jeram, Zgonc | >> live.ice.hockey <<

18.00 Uhr: HCB Südtirol Alperia – HC Pustertal

Referees: K. NIKOLIC, PIRAGIC, Mantovani, Pardatscher | >> live.ice.hockey <<