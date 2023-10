Südtiroler glänzen bei Vergleichskampf

Arco – Am Wochenende fand in Arco der traditionelle U14- und U16-Vergleichskampf mit dem Trentino statt. Die Südtiroler Nachwuchstalente konnten dabei voll überzeugen.

Neun Siege feierten die einheimischen U16-Athleten. Bei den Mädchen glänzte einmal mehr Stephanie Schöpf. Die Lananer Kugelstoßerin, die sich erst vergangene Woche in Caorle zur Italienmeisterin kürte, setzte sich in Arco in ihrer Paradedisziplin mit 11.96 m durch. Ihr Zwillingsbruder Frederic, der in Caorle den „Tricolore“ im Sechskampf holte, gewann den Hochsprung mit 1.73 m. Lana-Klubkollege Manuel Antonucci feierte einen Doppelsieg über 80 m und im Weitsprung. Überzeugen konnten auch die Passeirer Speerwerferin Selma Göller (41.66 m) sowie Hochspringerin Annalisa Goffi (1.49 m) aus Gröden und die Sterzingerin Lena Trenkwalder (3:07.36 über 1000 m).

Auch die U14-Talente zeigten sich in Arco von ihrer besten Seite. Die Bruneckerin Katharina Agstner ließ über 60 m in 8.28 Sekunden aufhorchen, Charlotte Amort stand im Weitsprung mit 4.55 m ganz oben. Angelica Flaim von der SAF Bozen entschied das Kugelstoßen mit 10.41 m für sich. Im Burschen-Bewerb holte Almir Nuhiji als einziger Südtiroler Gold. Das Aushängeschild von der SG Eisacktal siegte im Ballwurf mit 52.21 m. Außerdem holte die Landesauswahl acht zweite sowie fünf dritte Plätze. Südtirol gewann bei den Mädchen die U16-Gesamtwertungen, Trentino die U16-Burschen- sowie die U14-Wertungen.

Die besten Ergebnisse der Südtiroler Athleten in Arco:

U16 Mädchen

80m: 2. Judith Seidner (ASV Sterzing) 10.62

1000m: 1. Lena Trenkwalder (ASV Sterzing) 3:07.36

Hoch: 1. Annalisa Goffi (Atletica Gherdeina) 1.49

Weit: 2. Rebekka Adami (Südtirol Team Club) 4.79

Staffel 4x100m: 1. Südtirol A (Feichter, Seidner, Adami, Goller) 51.03

Staffel 4x400m Mixed: 1. Südtirol A (Antonucci, Seehauser, Goller, Schöpf) 3:56.88

80m Hürden: 2. Aurelia Feichter (SV Lana) 12.71

Kugel: 1. Stephanie Schöpf (SV Lana) 11.96

Speer: 1. Selma Göller (ASC Passeier) 41.66

U16 Burschen

80m: 1. Manuel Antonucci (SV Lana) 9.34

1000m: 5. Lorenzo Sparapani (CSS Leonardo da Vinci) 2:57.34

Hoch: 1. Frederic Schöpf (SV Lana) 1.73

Weit: 1. Manuel Antonucci (SV Lana) 6.18

Staffel 4x100m: 3. Südtirol A (Bassani, Senatore, Sparapani, De Munari) 49.82

100m Hürden: 4. Nicolas Canali (SSV Bruneck) 16.07

Kugel: 2. Luca De Biasi (SAB) 12.51

Speer: 2. Frederic Schöpf (SV Lana) 43.88

U14 Mädchen

60m: 1. Katharina Agstner (SSV Bruneck) 8.28

1000m: 1. Johanna Herbst (ASV Deutschnofen) 3:13.93

Hoch: 3. Ginevra Zinato (CSS Leonardo da Vinci) 1.40

Weit: 1. Charlotte Amort (ASV Sterzing) 4.55

Ball: 2. Samia Santer (LAC Vinschgau) 39.01

Staffel 4x100m: 3. Südtirol A (Vitella, Neulichedl, Ansaloni, Agstner) 55.30

60m Hürden: 4. Nina Hofer (SG Eisacktal) 10.29

Kugel: 1. Angelica Flaim (SAF Bolzano) 10.41

U14 Burschen

60m: 4. Fabian Nussbaumer (SV Lana) 8.35

1000m: 5. David Clara (SSV Bruneck) 3:17.04

Hoch: 3. Paul Kaden (SG Eisacktal) 1.45

Weit: 2. Moussa Thiam (CSS Leonardo da Vinci) 4.70

Ball: 1. Almir Nuhiji (SG Eisacktal) 52.21

Staffel 4x100m: 3. Südtirol (Thiam, Nussbaumer, Finardi, Targa) 53.05

60m Hürden: 3. Paul Kaden (SG Eisacktal) 10.11

Kugel: 2. Alessandro Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 13.06