Südtiroler glänzen in Rovereto

Rovereto – Am Sonntag fand das „Eröffnungsmeeting“ in Rovereto statt. Unter den zahlreichen Teilnehmern waren auch einige Südtiroler Athleten mit dabei, die sich ordentlich in Szene setzen konnten.

Bei herrlichem Wetter erzielten die einheimischen Leichtathleten gute Ergebnisse, angefangen im 200-m-Lauf der Damen. Die Vahrner Juniorin Marie Burger vom SSV Brixen siegte in 24.86 Sekunden, knapp vor Petra Nardelli (24.88) aus Eggen. Burger gewann bereits zuvor den 100-m-Hürdenlauf in 14.43 Sekunden. In diesem Rennen wurde die Burgstaller Mehrkämpferin Linda Maria Pircher Zweite. Die Lananerinnen Laura Hofer und Linda Pircher überquerten im Hochsprung 1.66 m. Stark präsentierte sich auch U18-Debütantin Ronja Hilber, die sich im Weitsprung mit 5.25 m Platz 2 holte. Silber ging ebenfalls an Diskuswerferin Karoline Puntaier (33.00 m).

Bei den Herren ließ Sprinthoffnung Jonas Steinwandter aufhorchen. Der 20-jährige Innichner belegte im 200-m-Lauf hinter dem überragenden Trentiner Francesco Libera – er stellte in 20.76 Sekunden einen neuen Trentiner Rekord auf – und Giacomo Bertoncelli (21.14) in 21.52 Sekunden Rang drei. Der Schützling von Gert Crepaz verbesserte seine Bestmarke aus dem Vorjahr um zwei Hundertstelsekunden.

Pattis, Buglisi und Vucemillo überzeugen

Auch drei weitere Südtirolerinnen, Katja Pattis, Sara Buglisi und Emily Vucemillo, wussten an diesem Wochenende zu überzeugen. Die Tierserin Pattis, die seit zwei Jahren an der Idaho University in den USA studiert, landete in Walnut (Kalifornien) in ihrer Paradedisziplin über 3000 m Hindernis in 10:05.31 Minuten auf Platz 2. Damit verbesserte sie ihren eigenen Südtiroler U23-Rekord noch einmal um 17 Sekunden. Die Meraner Geherin Buglisi wurde hingegen bei einem Zehn-Kilometer-Bewerb in Vittorio Veneto in 49:02.48 Minuten Vierte. Vucemillo, ebenfalls aus Meran, stellte im 10.000-Meter-Rennen in Treviso in 37:47.61 Minuten einen neuen U20-Landesrekord auf.