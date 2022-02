Südtiroler Kletterjugend in Sexten

Sexten – Am 05.-06. Februar fand der 3. Juniorcup der Saison in der Kletterhalle Sportarena in Sexten statt. 230 Athleten aus der Region Trentino Südtirol gingen an den Start.

Am Samstag gingen die großen Kategorien an den Start und es wurde um harte Punkte geklettert. Die Gesamtwertung des Juniorcups zählt nämlich als Qualifikation für die Jugend-Italienmeisterschaften in Arco im Juli dieses Jahres.

Die Siegerinnen hießen Evi Niederwolfsgruber (AVS Bruneck) für die U20, Maja Gritsch (AVS Bruneck) U18 und Matilda Liú Moar (AVS Brixen) U16.

In der männlichen Kategorie siegten Jan Schenk (AVS Meran) U20, Hannes Grasl (AVS Passeier) U18 und Libero Feller (Arcoclimbing) U16.

Am Sonntag kletterten die U12 und U14 um die Punkte. Die Siegerinnen hießen Nadia Insam (As Gherdeina) U14 und Chiara Franceschi (Arcoclimbing) U12.

Bei den Buben siegten Piergiulio Paglierani (AVS Meran) U14 und Gabriel Schuen (AVS Bruneck) U12.

Zudem fand ein Teambewerb für die kleinsten Kletterkids statt, wo der Spaß im Vordergrund stand und erste Wettbewerbserfahrung gesammelt werden konnten.

14 Klettervereine aus der Region nahmen an diesem 3. Juniorcupbewerb statt. Die Tätigkeit in den Vereinen ist der Grundstock für die Klettertätigkeit.

Der nächste Juniorcup Lead findet am 12.-13.März in der Kletterhalle der Sportarena in St. Leonhard in Passeier statt.

Ergebnisse:

U12 F

Chiara Franceschi, Arcoclimbing

Nadja Ranalter, AVS Brixen

Marilena Angerer, AVS Passeier

U12 M

Gabriel Schuen, AVS Bruneck

Noah Hofer, AVS Passeier

Filippo Brenna, Arcoclimbing

U14 F

Nadia Insam, AS Gheirdena

Daniela Augscheller, AVS Passeier

Vanessa Atz, AVS St. Pauls

U14 M

Pier Giulio Paglierani, AVS Meran

Simon Prada, AVS Meran

Dario Cadonau, AVS Meran

U16F

Matilda Liú Moar, AVS Brixen

Linda Pedrini, Arcoclimbing

Miriam Amelie Peer, AVS Meran

U16M

Libero Feller, Arcoclimbing

David Grasl, AVS Passeier

Lorenzo Barbolini, AVS Brixen

U18F

Maja Gritsch, AVS Bruneck

Leni Klotzner, AVS Meran

Elsa Giupponi, AVS Meran

U18M

Hannes Grasl, AVS Passeier

Gioele Piffer, Arcoclimbing

Davide Zane, Trento Boulder

U20F

Evi Niederwolfsgruber, AVS Bruneck

Alina Benazzi, AVS Meran

Silvia Bernhart, AVS Passeier

U20M

Jan Schenk, AVS Meran

Martino Lunelli, GRP Mezzolombardo

Lorenzo Malfer, Arcoclimbing