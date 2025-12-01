Südtiroler Landeskader Ski Alpin glänzt bei zahlreichen Einsätzen

Von: mk

Bozen/Schnals – In den vergangenen Tagen haben die Talente des Südtiroler Landeskaders Ski Alpin an zahlreichen Rennen teilgenommen und dabei hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Snowboarder hielten hingegen in Schnals ihr mittlerweile zur Tradition gewordenes Camp ab.

Pfelders war in der vergangenen Woche Schauplatz von mehreren nationalen FIS-Jugendrennen, ausgerichtet vom Deutschen Skiverband. In einem ersten Riesentorlauf landeten Max Clara (Kronplatz) und Alois Köllemann Baldini (Vinschger Oberland) auf den Rängen zwei, bzw. drei hinter Sieger Felix Norys aus Deutschland. 24 Stunden später wurde Clara in einem weiteren Riesentorlauf Zweiter, abermals erzielte Norys die schnellste Gesamtzeit.

In Gsies standen indessen jeweils zwei FIS-Slaloms der Frauen und Männer auf dem Programm. Bei den Damen belegte die Olangerin Sophie Schweigl einen zweiten und einen dritten Rang. In beiden Entscheidungen war die Australierin Sophie Mahon nicht zu bremsen. Schweigls Rückstand hielt sich mit 0,14, bzw. 0,31 Sekunden jeweils in Grenzen.

In der Altersklasse U18 zeigte Alenah Taschler bei einem nationalen FIS-Jugendrennen am Kreuzbergpass auf. Mit der viertschnellsten Gesamtzeit wurde sie Zweite in ihrer Kategorie. Auf die Tagessiegerin Myrthe Jager fehlten Taschler 0,50 Sekunden, während die Gsieserin in der U18 0,39 Sekunden auf Agnese Gallina einbüßte.

Am Montag belegte Lukas Sieder in Sulden bei einem FIS-Slalom, der auch für den Gran Premio Italia gewertet wird, den dritten Rang. Nur Edoardo Simonelli und Peter Corbellini waren in der GPI-Wertung schneller als der 20-Jährige aus Freienfeld.

Das Snowboard-Camp in Schnals war ein Erfolg

Bei der mittlerweile vierten Ausgabe des Snowboard-Camps in Schnals durfte der ausrichtende Landeswintersportverband 60 Athletinnen und Athleten von fast allen Vereinen Südtirols begrüßen. Am Samstag trainierte der Landeskader am Gletscher und wer mochte, konnte die Gelegenheit nutzen, um einige Schwünge im Lauf zu absolvieren. Mit Manuel Haller war ein Snowboarder der B-Nationalmannschaft dabei, mit dem sich der Nachwuchs austauschen und ihm anschließen konnte. Am Sonntag nahm diese Rolle Mike Santuari ein, der den jungen Snowboarderinnen und Snowboardern ebenfalls wertvolle Tipps gab. Ein wichtiger Moment des Austauschs unter den Trainern und den Vereinen war eine Sitzung nach dem gemeinsamen Abendessen am Samstag, in deren Rahmen der Verantwortliche Snowboard Roland Unterleitner einige Neuigkeiten von Seiten des Verbandes erklärte. Anschließend stellte Landestrainer Gert Ausserdorfer den Rennkalender 2025-26 vor und informierte über die verschiedenen Rennserien. Mit einem gemeinsamen Gruppenfoto wurde das Camp am frühen Sonntagnachmittag beendet.