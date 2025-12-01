Aktuelle Seite: Home > Sport > Südtiroler Landeskader Ski Alpin glänzt bei zahlreichen Einsätzen
Snowboard-Camp in Schnals war ein Erfolg

Südtiroler Landeskader Ski Alpin glänzt bei zahlreichen Einsätzen

Montag, 01. Dezember 2025 | 17:55 Uhr
Snowboard_Camp_30_11_2025
FISI Südtirol
Schriftgröße

Von: mk

Bozen/Schnals – In den vergangenen Tagen haben die Talente des Südtiroler Landeskaders Ski Alpin an zahlreichen Rennen teilgenommen und dabei hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Snowboarder hielten hingegen in Schnals ihr mittlerweile zur Tradition gewordenes Camp ab.

Pfelders war in der vergangenen Woche Schauplatz von mehreren nationalen FIS-Jugendrennen, ausgerichtet vom Deutschen Skiverband. In einem ersten Riesentorlauf landeten Max Clara (Kronplatz) und Alois Köllemann Baldini (Vinschger Oberland) auf den Rängen zwei, bzw. drei hinter Sieger Felix Norys aus Deutschland. 24 Stunden später wurde Clara in einem weiteren Riesentorlauf Zweiter, abermals erzielte Norys die schnellste Gesamtzeit.

In Gsies standen indessen jeweils zwei FIS-Slaloms der Frauen und Männer auf dem Programm. Bei den Damen belegte die Olangerin Sophie Schweigl einen zweiten und einen dritten Rang. In beiden Entscheidungen war die Australierin Sophie Mahon nicht zu bremsen. Schweigls Rückstand hielt sich mit 0,14, bzw. 0,31 Sekunden jeweils in Grenzen.

In der Altersklasse U18 zeigte Alenah Taschler bei einem nationalen FIS-Jugendrennen am Kreuzbergpass auf. Mit der viertschnellsten Gesamtzeit wurde sie Zweite in ihrer Kategorie. Auf die Tagessiegerin Myrthe Jager fehlten Taschler 0,50 Sekunden, während die Gsieserin in der U18 0,39 Sekunden auf Agnese Gallina einbüßte.

Am Montag belegte Lukas Sieder in Sulden bei einem FIS-Slalom, der auch für den Gran Premio Italia gewertet wird, den dritten Rang. Nur Edoardo Simonelli und Peter Corbellini waren in der GPI-Wertung schneller als der 20-Jährige aus Freienfeld.

Das Snowboard-Camp in Schnals war ein Erfolg

Bei der mittlerweile vierten Ausgabe des Snowboard-Camps in Schnals durfte der ausrichtende Landeswintersportverband 60 Athletinnen und Athleten von fast allen Vereinen Südtirols begrüßen. Am Samstag trainierte der Landeskader am Gletscher und wer mochte, konnte die Gelegenheit nutzen, um einige Schwünge im Lauf zu absolvieren. Mit Manuel Haller war ein Snowboarder der B-Nationalmannschaft dabei, mit dem sich der Nachwuchs austauschen und ihm anschließen konnte. Am Sonntag nahm diese Rolle Mike Santuari ein, der den jungen Snowboarderinnen und Snowboardern ebenfalls wertvolle Tipps gab. Ein wichtiger Moment des Austauschs unter den Trainern und den Vereinen war eine Sitzung nach dem gemeinsamen Abendessen am Samstag, in deren Rahmen der Verantwortliche Snowboard Roland Unterleitner einige Neuigkeiten von Seiten des Verbandes erklärte. Anschließend stellte Landestrainer Gert Ausserdorfer den Rennkalender 2025-26 vor und informierte über die verschiedenen Rennserien. Mit einem gemeinsamen Gruppenfoto wurde das Camp am frühen Sonntagnachmittag beendet.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Kommentare
35
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Kommentare
34
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Kommentare
31
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Kommentare
31
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Kommentare
29
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 