Südtiroler Meisterschaft Boulder 2019/20

Brixen – In würdigem Rahmen fanden die ersten Südtiroler Meisterschaften in Bouldern statt. An der Außenanlage der Kletterhalle Vertikale in Brixen kletterten am 10. bis 11. Oktober die jungen Nachwuchsathleten aus ganz Südtirol um den begehrten Titel.

Endlich konnten sich die jungen Athleten in einem Wettbewerb wieder beweisen, der sozusagen als Abschluss in der Disziplin Boulder für die letztjährige Saison galt und als Probe für die kommende Saison. Für diesen ersten Wettbewerb nach der Covid-Pause wurden hochwertige Boulderprobleme geschraubt und ein neues Format

erprobt. Geklettert wurde nicht im Radunomodus, sondern die Athleten hatten je vier Minuten Zeit das Boulderproblem zu schaffen. Dadurch wurde das Gedränge vor den Blöcken vermieden. Die Anlage in Brixen erwies sich als idealer Austragungsort.

Die Südtirolmeister 2020 im Bouldern heißen Daniela Augscheller (AVS Passeier), Pier Giulio Paglierini (AVS Meran), Matilda Moar (AVS Brixen), Lukas Pixner (AVS Passeier), Vanessa Kofler (AVS Passeier), Maximilian Hofer (AVS Gherdeina), Evi Niederwolfsgruber (AVS Bruneck), Elija Nitz Thaler (AVS St. Pauls), Jana Sanin (AVS Meran), Julian Kostner (AVS St. Pauls).

Gefördert wurde die Veranstaltung von Salewa und Alperia.

Hier alle Podiumsplätze:

U12F

1 AUGSCHELLER Daniela AVS PASSEIER

2 LANG Emmy AVS St. Pauls

3 INSAM Nadja AVS Gherdeina

U12M

1 PAGLIERANI Pier Giulio AVS Meran

2 PRADA Simon AVS Meran

3 MARIACHER Matthias AVS Meran

U14F

1 MOAR Matilda AVS Brixen

2 BURGMANN Greta AVS PASSEIER

3 DORFMANN Bettina AVS Brixen

U14M

1 PIXNER Lukas AVS PASSEIER

2 PICHLER Alex AVS Meran

3 ENGELE Fritz AVS Meran

U16 F

1 KOFLER Vanessa AVS PASSEIER

2 HOFER Leonie AVS PASSEIER

3 GRITSCH Maja AVS Bruneck

U16 M

1 HOFER Maximilian AVS Gherdeina

2 PERNTALER Samuel AVS Brixen

3 PALLHUBER Jonathan AVS Bruneck

U18 F

1 NIEDERWOLFSGRUBER Evi AVS Bruneck

2 BENAZZI Alina AVS Meran

3 KIRSTEN Lisa AVS Ritten#

U18 M

1 NITZ THALER Elija AVS St. Pauls

2 SCHENK Jan AVS Meran

3 KIEM Jonathan AVS Meran

U20 F

1 SANIN Jana AVS Meran

2 MESSNER Jana AVS Brixen

U20 M

1 KOSTNER Julian AVS St. Pauls

2 LARCHER Lorenz AVS Meran