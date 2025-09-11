Südtiroler Motocross-Fahrer stark in Arco

Von: luk

Arco – Am Wochenende fand in Arco der fünfte Lauf der Motocross-Regionalmeisterschaft statt. Die Südtiroler Fahrer zeigten erneut mit starken Leistungen und konnten zahlreiche Spitzenplatzierungen erzielen.

Bei den 65 Debuttanti belegte Lenny Trafoier den sechsten Rang, während in der Kategorie 65 Cadetti Felix Tschager und Leonhard Holzer als Vierter und Fünfter glänzten. Matteo Benamati gewann die Klasse 85 Junior, Gabriel Hueber von den Alp-Riders Meran siegte bei den 85 Senior. Bei den 125 Junioren konnten Maximilian Rabensteiner und David Schieder mit den Plätzen fünf und sieben überzeugen, während Elias Grünbacher bei den 125 Senior den vierten Rang erreichte.

In der MX2 Challenge fuhr Simon Herbst zum Sieg, Peter Profanter, Luca Lira und Andreas Malfertheiner erreichten hingegen Top-15-Platzierungen. Florian Gamper vom AMC Brixen gewann die MX1 Challenge, während in der MX2 Rider-Klasse Hannes Pfattner (Alp-Riders Meran) den elften Platz und Peter Santi (TTS) den 13. Rang erreichten.

In der MX2-Expert-Kategorie belegten Michael Rabensteiner (Alp-Riders Meran) und Dominik Varotto (Ferlu Racing) die Plätze sechs und elf. Georg Falser fuhr bei den MX1 Expert auf Rang vier. In der Kategorie Open Master erreichten Maurizio Lubian und Norbert Lantschner die Plätze drei und vier, gleich wie bei den Open Superveteranen Helmuth Braun und Marco Belleri. in der Kategorie Open Veteran wurde Mario Franzoi Fünfter.

Parallel dazu fand in Fermo/Marken der erste Finallauf zur Italienmeisterschaft der Mini statt, bei dem Jakob Gampenrieder (Alp-Riders Meran) in der Klasse 85 Junior den neunten Rang belegte. In der Klasse 85 Senior erreichten Liam Pichler vom MC Berbenno und Elia Fulco vom MC Arco die Plätze zehn und 13.