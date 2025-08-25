Südtiroler Olympiamedaillengewinner: Erste Ehrentafel in Gröden enthüllt

Von: mk

St. Ulrich – Südtirol ist ein Sportland, das werden auch die Biathlonbewerbe im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2026 wieder eindrucksvoll beweisen. Der VSS will gemeinsam mit den Gemeindenverband ehemalige Medaillengewinner ehren und hat daher eigene Olympiatafeln produzieren lassen, welche nun in den Gemeinden aufgestellt werden. Den Auftakt machte am 22. August die Gemeinde St. Ulrich.

Mehr als 300 Südtiroler Athletinnen und Athleten nahmen bisher an Olympischen und Paralympischen Spielen teil, 66 Sportlerinnen und Sportler aus 32 Südtiroler Gemeinden holten dabei sogar eine oder mehrere Medaillen. Gerade in Vorfreude auf die Olympischen Spiele 2026 – in Antholz finden bekanntlich die Biathlonbewerbe statt – wollen der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) und der Südtiroler Gemeindenverband die Leistung dieser Athletinnen hervorheben. In den 32 Südtiroler Gemeinden aus denen die Medaillengewinnerinnen und -gewinner bei Olympischen und Paralympischen Spielen stammen bzw. wohnen, werden daher eigene Tafeln mit den Erfolgen aufgestellt. Am Freitag, den 22. August 2025 wurde nun auf der Panoramapromenade in St. Ulrich die erste dieser Tafeln feierlich enthüllt.

Auf der Ehrentafel sind die Namen von Carolina und Isolde Kostner verewigt. Isolde Kostner konnte bei den Olympischen Spielen 1994 in Lillehammer über Bronze in der Abfahrt und im Super G jubeln und holte zudem 2002 in Salt Lake City die Silbermedaille in der Abfahrt. Carolina Kostner krönte ihre großartige sportliche Karriere 2014 bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi mit der Bronzemedaille im Einzel der Damen.

„Wir sind sehr stolz auf diese Leistungen und deren weiterlaufende Förderung in Südtirol. Deshalb wollen wir sie auf diesen Tafeln verewigen. Die Sportler und Sportlerinnen haben es absolut verdient“, so VSS-Obmann Paul Romen abschließend bei der Enthüllung der Ehrentafel in St. Ulrich.

Nach dem Startschuss in St. Ulrich werden nun auch in den anderen 31 betroffenen Südtiroler Gemeinden die jeweiligen Olympiatafeln enthüllt.