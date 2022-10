Südtiroler trumpfen bei Dreivenetien-Meisterschaft auf

Bozen – Vergangenen Sonntag ging in Albettone der zweite Lauf zur Motocross-Dreivenetienmeisterschaft über die Bühne. Besonders im Rampenlicht standen dabei die Minifahrer, die in der Klasse 65 Cadetti einen Doppelsieg feiern konnten.

Liam Pichler vom Branzoller Motoclub Ferlu Racing setzte sich dabei vor Elia Fulco, der für den MC Arco startet, durch. Thomas Arnoldo (MC Evergreen) wurde in der Klasse MX2 Expert Zweiter. Aufs Podest stieg auch Jakob Gampenrieder: Der Meraner belegte Platz drei in der Klasse Debuttanti 65. In diesem Rennen wurde Matteo Benamati Achter.

Knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt ist hingegen Norbert Lantschner. Der Seriensieger vom MC Evergreen musste sich in der Master-Open-Klasse mit Platz vier begnügen. Moritz Flarer durfte sich über den fünften Rang bei den MX2 Expert freuen. Vier sechste Plätze sicherten sich Markus Schweigkofler (Challenge MX2), Fabio Payer (MX2 Expert), Matteo Rossi (MX1 Expert) und Georg Falser (MX2 Fast). Tobias Tscholl (Challenge MX2) schaffte als Zehnter. ebenfalls den Sprung in die Top Ten.

Südtirol-Auswahl in der Lombardei

Vor kurzem fand in Ottobiano (Pavia) die Regionen-Meisterschaft der Motocrosser statt. Auf der anspruchsvollen Sandstrecke in der Lombardei tat sich die Südtiroler Auswahl sehr schwer. In der Mini-Klasse zeigte Liam Pichler (65 Cadetti) eine tolle Vorstellung, was am Ende unter den 20 teilnehmenden Regionen zu Platz 16 reichte. In der Erwachsenen-Kategorie wurde Südtirol 15.

Die Südtiroler Auswahl in Ottobiano:

Mini

Klasse 65 Cadetti, Liam Pichler, Elia Fulco

Klasse 85 Junior: Maximilian Rabensteiner

Erwachsene

Klasse 125: Michael Rabensteiner, Alex Gruber

Klasse MX2: Georg Falser, Moritz Flarer, Maximilian Wohlfarter

Klasse MX1: Gerhard Mur, Maximilian Pichler, Giovanni Romano