Südtiroler überzeugen in Padua und Rovereto

Bozen – In dieser noch jungen Saison sind Südtirols Leichtathleten bereits in Form. Am Wochenende konnten sich die einheimischen Sportler in Padua und Rovereto erneut in Szene setzen.

Beim Hallenmeeting in Padua überzeugte 400-m-Hürden-Ass Valentina Cavalleri aus Innichen mit der guten Zeit von 56.50 Sekunden. Die Pustererin von der Heeressportgruppe kam auf Platz acht, der Sieg ging an ihre Trainingskollegin Anna Polinari (53.81). Der Bozner Stabhochspringer Nicolò Fusaro wurde mit 4.85 m Zweiter hinter Matteo Miani (5.15 m). Sein Teamkollege beim Athletic Club 96, der erst 16-Jährige Mattia Bucciarelli, überquerte 3.80 m.

Die vier Talente vom Bozner Verein CSS Leonardo da Vinci, Luca Tenaglia, Mattia Pivetta, Riccardo Vantini und Elias Vonella, siegten in der 4×200-m-Staffel mit 1:35.10 Minuten. Abdessalam Machmach wurde im 800-m-Lauf Dritter in 1:50.51 Minuten. Im 60-m-Rennen konnten die Eisacktalerinnen Sofia Barberio, Isabel Vikoler und Hannah Fischnaller mit 8.21, 8.27 und 8.62 Sekunden überzeugen.

Sofia Demetz gewinnt in Rovereto

In Rovereto fand hingegen der internationale Vallagarina-Cross-Lauf statt. Aus Südtiroler Sicht standen erneut die Jugendläufe im Mittelpunkt. In der U18-Kategorie holte sich die Grödnerin Sofia Demetz vom SC Meran auf der 4-km-Strecke in 13.49 Minuten den Sieg, Vanessa Russo (Running Meran/14.48) wurde Vierte. Im Bubenrennen, das der Trentiner Francesco Ropelato gewann, kam der Meraner David Agethle ebenfalls als Vierter ins Ziel.

Sofia Sambin, auch sie vom SC Meran, belegte Rang 6 in der U16-Kategorie, ihre Teamkolleginnen Lilian Marie Andres und Eva Schrott (beide U14) kamen auf die Plätze 2 und 4. Im Herrenlauf der allgemeinen Klasse wurde der Deutschnofner Michael Hofer (30.02) guter 19., der Sieg ging an Bikila Takele (27.08) aus Äthiopien. SCM-Athlet Robert Brunner holte sich das M45-Rennen.