Südtirols größtes Reitspektakel an diesem Sonntag

Seiser Alm – Das lange Warten auf einen Südtiroler Klassiker hat an diesem Sonntag, 4. Juni ein Ende: Zum 40. Mal wird in der Dolomitenregion Seiser Alm der Oswald von Wolkenstein-Ritt ausgetragen. 37 Teams sind bei der Jubiläumsausgabe am Start, die von großen Festlichkeiten in Kastelruth umrahmt wird.

Im Fokus steht am kommenden Wochenende natürlich der Ritt selbst, bei dem die teilnehmenden Mannschaften am Sonntag, 4. Juni im Laufe weniger Stunden insgesamt vier Turnierspiele erfolgreich bewältigen müssen. Es handelt sich um das Ringstechen am Kofel in Kastelruth, das Labyrinth am Matzlbödele in Seis am Schlern, den Galopp am Völser Weiher in Völs am Schlern und den abschließenden Tor-Ritt auf Schloss Prösels. Die letzte Geschicklichkeitsprüfung ist auch in diesem Jahr Heinz „Bummi“ Tschugguel gewidmet, einer der Mitbegründer des Oswald von Wolkenstein-Ritts, der im vergangenen Jahr leider allzu früh verstorben ist.

Als Titelverteidiger geht Kastelruth Dorf an den Start: Alexander Rier, Martin Peterlunger, Peter Hofer und David Tirler haben sich im vergangenen Jahr durchgesetzt. In der Qualifikation, die vor zehn Tagen über die Bühne ging, glänzte hingegen die Mannschaft von Sarntal Nordheim, der durchaus Außenseiterchancen eingeräumt werden.

Das Rahmenprogramm lässt keine Wünsche offen

Mindestens genauso groß ist bei Teilnehmern wie Fans die Vorfreude auf die Feierlichkeiten, die den 40. Oswald von Wolkenstein-Ritt einläuten, bzw. begleiten. So wird am Freitag, 2. Juni ab 10.00 Uhr ein Frühschoppen am Kastelruther Dorfplatz veranstaltet, der am Nachmittag nahtlos in das große Dorffest übergeht. Für musikalische Unterhaltung sorgen Volxrock, sowie Florian Andreas, das einzige offizielle Andreas-Gabalier-Double. Nicht fehlen darf natürlich Lokalmatador DJ Ivan Fillini, der an den Plattentellern einheizen wird. Für Showeinlagen sorgen die Gruppen „Feuervögel“, sowie „Around The Clock“ by Vertikal Event.

Auch am Samstag, 3. Juni beginnt der Festbetrieb um 10.00 Uhr mit einem Frühschoppen. Am Nachmittag ist für 14.30 Uhr der große Festumzug festgesetzt. Von Telfen geht es für die 37 teilnehmenden Mannschaften zu Pferde – begleitet von Musikkapellen, Fahnenschwingern, Theaterleuten, Rittern und Gauklern in traditionellen Kostümen, Festwägen und Pferdekutschen – ins Dorfzentrum in Kastelruth, wo am späten Nachmittag „Die Kemitna“ und die Soliden Oberkrainer für Stimmung sorgen, ehe ab 21.00 Uhr verschiedene DJs das Ruder übernehmen.

Von der Trostburg in Waidbruck ins Schlerngebiet

Früh aufstehen heißt es am Sonntag für die teilnehmenden Teams. Um 7.00 Uhr bricht der gesamte Tross an der Trostburg in Waidbruck auf, ehe um 9.30 Uhr mit dem Ringstechen am Kofel das erste Turnierspiel ansteht. Nur 90 Minuten später geht es für die 37 Mannschaften ins Labyrinth am Matzlbödele in Seis am Schlern, bevor um 12.40 Uhr mit dem Hindernisgalopp beim Völser Weiher Turnierspiel Nummer drei stattfindet. Abgeschlossen wird der 40. Oswald von Wolkenstein-Ritt ab 14.20 Uhr mit dem Tor-Ritt Heinz „Bummi“ Tschugguel auf Schloss Prösels, bevor die Sieger gebührend gefeiert werden und die Jubiläumsausgabe mit dem Abschlussfest ausklingt.

„Wir haben eine intensive Vorbereitungsphase hinter uns. Jetzt ist alles angerichtet für den 40. Oswald von Wolkenstein-Ritt. Den Teilnehmern wünschen wir viel Erfolg und einen verletzungsfreien Ritt! Wir freuen uns aber nicht nur auf die spannenden Wettkämpfe, sondern natürlich auch auf das große Fest, bei dem unsere hoffentlich zahlreichen Gäste friedlich feiern können“, sagt Klaus Marmsoler, Präsident des Organisationskomitees abschließend.