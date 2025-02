Südtirols Nachwuchs glänzt beim AlpeCimbra FIS Children Cup

Von: mk

Bozen – Die vergangene Woche hatte für Südtirols Ski-Alpin-Nachwuchs wieder spannende Vergleiche parat. Während hierzulande je eine Etappe des Raiffeisen Grand Prix und des Pfiff Toys Kindercups auf dem Programm standen, fand in Folgaria der AlpeCimbra FIS Children Cup der Kategorien U14 und U16 statt und einige junge Südtirolerinnen und Südtiroler wussten mit starken Leistungen zu überzeugen.

In der vergangenen Woche wurde in Folgaria der AlpeCimbra FIS Children Cup ausgetragen. Bei den Rennen auf nationaler Ebene zu Beginn der Woche belegte Nicole Piccolruaz (SC Gröden) am Dienstag im U16-Slalom den fünften Platz. Bei den gleichaltrigen jungen Männern kletterten Noah Gasteiger (ASV Gsiestertal/2.) und Matthias Mahlknecht (SC Gröden/3.) auf das Podium. In der Altersklasse U14 wurde ein Riesentorlauf ausgetragen, bei dem sich Stefan Prinoth (SC Gröden) den Sieg holte und seine Teamkollegin Gloria Kostner Rang drei belegte.

24 Stunden später fuhr die U16 im Riesentorlauf und die zwei Jahre jüngeren Rennläuferinnen und Rennläufer einen Slalom. Hier wurde Matthias Mahlknecht im U16-Riesentorlauf Zweiter, während Alenah Taschler (ASV Gsiestertal) als beste Südtirolerin Sechste wurde. Im U14-Slalom konnte Hannah Mahlknecht (Seiser Alm Skiteam) den Tagessieg mit über zwei Sekunden Vorsprung feiern, während sich bei den gleichaltrigen Burschen mit Mattia Vinatzer (SC Gröden) ebenfalls ein heimischer Athlet durchsetzte und zum Gewinn der Wertung der einzelnen Landeskomitees beitrug.

Matthias Mahlknecht und Noah Gasteiger, sowie Hannah Mahlknecht, Mattia Vinatzer und Stefan Prinoth waren somit auch für das internationale Rennen am Wochenende qualifiziert. Prinoth fuhr im Riesentorlauf als Zweiter genauso aufs Podium und gab eine weitere Talentprobe ab, wie Vinatzer im Slalom, wo er ebenfalls den zweiten Rang belegte.

Schölzhorn und Trocker in Bardonecchia bärenstark

Landeskaderathletin Ivy Schölzhorn von der RG Wipptal hat am Mittwoch in Bardonecchia bei einem FIS Super-G der Gran-Premio-Italia-Serie die Altersklasse U21 und U18 für sich entscheiden können. Der Tagessieg ging an Sara Allemand, Schölzhorn erzielte die insgesamt 30. Zeit. 24 Stunden später wurde sie einem weiteren Super-G in der Kategorie U18 Dritte.

Am Freitag zeigte Nadine Trocker (Seiser Alm Ski Team) auf. Sie erzielte im Riesentorlauf die insgesamt 13. Zeit und sicherte sich für die Gran-Premio-Italia-Wertung den Sieg in beiden Altersklassen (U21 und U18).

Raiffeisen Grand Prix gastiert im Sarntal, am Watles abgesagt

Der Raiffeisen Grand Prix wäre mit zwei Landescup-Etappen fortgesetzt worden. Am Freitag stand in Reinswald ein schneller Super-G (Super Gigante Veloce) für die Altersklasse U16 auf dem Programm, für den über 100 Athletinnen und Athleten eingeschrieben waren. Hier die Top-3 im Überblick:

U16 weiblich:

1. Alenah Taschler (ASV Gsiesertal/1.06,42)

2. Francesca Miribung (SC Gröden/1.06,64)

3. Elisa Plunger (Seiser Alm/1.07,06)

U16 männlich:

1. Dennis Verdorfer (ASV Tscherms/1.05,87)

2. Michael Thaler (ASC Sarntal/1.06,13)

2. Simon Auer (Drei Zinnen Dolomiten/1.06,13)

Am Watles sollte hingegen die U14 einen Super-G für die Wertung des Raiffeisen GHrand Prix ausgetragen werden. Der wurde aber wetterbedingt abgesagt.

Knapp 230 Ski-Kids begeistern beim Pfiff Toys Kindercup in Bruneck

Auf der Pre de Peres stieg am Sonntag außerdem eine Etappe des Pfiff Toys Kindercups. 229 Ski-Kids der Kategorien U11 und U12 aus dem ganzen Land pilgerten hierfür auf den Kronplatz und lieferten sich spannende Slaloms. Bei den U11-Mädchen setzte sich Franziska Hintner vom ASV Gsiesertal mit der überlegenen Bestzeit von 1.31,10 Minuten durch. Der zweite Platz ging an Magdalena Lunger vom ASC Eggen (1.34,20), Sara Perathoner vom ASV Tscherms landete auf dem dritten Rang (1.35,07). Der Slalom der U11-Jungen ging an den jungen Sarner Luca Thaler, der für beide Durchgänge 1.30,55 Minuten benötigte. Adrian Kostner (SC Gröden/1.31,55) und Maximilian Romen (ASV Eppan/1.31,88) komplettierten das Podest.

In der U12 war bei den Mädchen Greta Andreetto vom ASV TZ Jochtal nicht zu schlagen. Sie holte sich mit der Bestzeit von 1.31,17 Minuten den Sieg vor Mirah Taschler vom ASV Gsiesertal (1.32,06), der dritte Platz ging an Greta Mantovani vom SC Gröden (1.32,23). Bei den Jungen holte sich Elias Magoni vom ASV Ridnaun den Tagessieg (1.25,87). Auf den Plätzen zwei und drei reihten sich Leo Giubbilei (Ritten Sport/1.26,81) und Sebastian Manica (SC Ulten/1.27,10) ein.