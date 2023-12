Südtirols Ski-Nachwuchs lässt aufhorchen

Pfelders – Die Athletinnen und Athleten des Landeskaders haben in den vergangenen Tagen mit starken Leistungen aufgezeigt. Francesco Zucchini und Lukas Sieder zeigten am Wochenende bei den National Junior Races in Pfelders starke Leistungen. Zucchini ließ am Mittwoch und Donnerstag neuerlich aufhorchen. An diesem Wochenende stehen in Südtirol wieder einige Wettkampf-Kracher auf dem Programm.

Am vergangenen Freitag stieg in Pfelders ein National Junior Race im Riesentorlauf, bei welchem sowohl Zucchini als auch Sieder, beide vom Südtiroler Landeskader, punkten konnten. Zucchini setzte mit dem Sieg gar ein dickes Ausrufezeichen, Sieder verpasste mit 1,41 Sekunden Rückstand auf Zucchini als Vierter zwar knapp das Podest, kann mit seiner Leistung aber dennoch sehr zufrieden sein. Am Sonntag stand erneut ein Riesentorlauf auf dem Programm und wieder setzte sich Zucchini durch. Mit Raffael Hopfgartner (4.) und Marc Comploj (6.) schafften es außerdem zwei weitere Landeskader-Athleten in die Top Ten.

Ebenfalls am Sonntag stieg am Kreuzbergpass ein weiteres National Junior Race, dieses Mal aber im Slalom. Mit Alexia Tabarelli und Hannes Schranzhofer siegten zwei Südtiroler. Schranzhofer legte im zweiten Slalom tags darauf direkt einen nach und siegte wiederum, außerdem schaffte es Max Clara auf den vierten Platz und verbesserte seine Punkte vom Vortag, wo er auf Platz zwölf abschloss, damit deutlich.

Zucchini bestätigt seine Top-Form

Am Nikolaustag landeten bei einem Gran Premio Italia Rennen im Fassatal Francesco Zucchini und Rafael Hopfgartner auf den Rängen zwei und drei (Riesentorlauf), während Zucchini am heutigen Donnerstag mit einem Sieg nachlegte und damit auch die Grand Prix Junior Wertung gewann.

Am zweiten Dezember-Wochenende stehen in Südtirol einige Wettbewerbe auf dem Programm. Am Samstag, 9. Dezember steigt auf der Pre de Peres am Kronplatz die erste Etappe des Marlene Cups, organisiert vom Kronplatz Ski Team. Tags darauf geht es am Furkelpass mit einem National Junior Race weiter. Die Biathleten steigen am 9. und 10. Dezember im Martelltal in die Coppa Italia ein.

Europacup-Premiere bei den Speed-Rennen in Santa Caterina Valfurva

Auf einen ganz besonderen Einsatz dürfen sich Matthias Kaufmann, Emanuel Lamp, Tommy Lochmann und Felix Braun in der kommenden Woche freuen. Dieses Südtiroler Quartett wird nämlich beim Europacup in Santa Caterina Valfurva an den Start gehen, wo ab Mittwoch, 13. Dezember zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm stehen. Am Montag und Dienstag finden die beiden Trainings statt.