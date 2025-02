Svancer nach Sieg in Stoneham in Gesamtwertung voran

Von: apa

Matej Svancer hat den Slopestyle-Weltcup der Skifreestyler in Stoneham (Kanada) für sich entschieden und sich in der Weltcup-Gesamtwertung “Park and Pipe” an die Spitze gesetzt. Der Salzburger kam am Samstag im zweiten Durchgang auf 89,43 Zähler und setzte sich damit vor den Neuseeländern Luca Harrington (87,54) und Ben Barclay (87,00) auf Platz eins. Den ersten Lauf hatte Svancer nach einem Sturz als 13. beendet.

Es war der erste Weltcup-Sieg eines Österreichers im Slopestyle überhaupt. Der 20-Jährige schob sich von Platz drei der Gesamtwertung ganz nach vorne und liegt nun 17 Punkte vor Harrington. Der Halfpipe-Weltcup ist schon beendet, daher kann der drittplatzierte US-Amerikaner Alex Ferreira nicht mehr punkten. Die Entscheidung fällt Mitte März beim Finale im französischen Tignes, wo ein weiterer Slopestyle und ein Big Air auf dem Programm stehen.

“Für mich ist Slopestyle die Königsdisziplin, weil da Kreativität ebenso gefragt ist wie perfektes Skifahren”, meinte Svancer. “Ich wollte heute Tricks machen, die die Leute sehen wollen und keine Standard-Sachen. Ich denke, das habe ich super hinbekommen.” Lukas Müllauer verpasst die Qualifikation für das finale Feld der besten 16 und klassierte sich auf Rang 29.