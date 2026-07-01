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Michael Svoboda wechselt den Arbeitgeber.

Svoboda verabschiedet sich vom FC Venezia

Mittwoch, 01. Juli 2026 | 19:38 Uhr
Michael Svoboda wechselt den Arbeitgeber.
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

ÖFB-Teamverteidiger Michael Svoboda hat seinen Weggang vom FC Venezia bekanntgegeben. “Es waren sechs wunderschöne Jahre, in denen Venedig mein Zuhause wurde, Jahre, in denen ich außergewöhnliche Menschen getroffen und Bindungen geknüpft habe, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde”, schrieb Svoboda auf Instagram. Der 27-jährige Wiener, der aktuell mit dem ÖFB-Team bei der WM weilt, wurde zuletzt mit einem Engagement bei Brighton & Hove Albion in Verbindung gebracht.

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