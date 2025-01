Swiatek und Keys erreichen Halbfinale der Australian Open

APA/APA/AFP/MARTIN KEEP

Von: APA/dpa

Die Polin Iga Swiatek und die Amerikanerin Madison Keys sind ins Halbfinale der Australian Open eingezogen und spielen dort um eines der beiden Finaltickets. Die Tennis-Weltranglistenzweite Swiatek setzte sich gegen Emma Navarro aus den USA klar mit 6:1, 6:2 durch und blieb damit im Turnierverlauf ohne Satzverlust.

“Im Halbfinale zu stehen, ist großartig. Ich gebe Gas für mehr”, sagte Swiatek, die in ihren fünf bisherigen Matches lediglich 14 Spiele abgegeben hat. Laut Datenanbieter Opta haben in der Geschichte des Grand-Slam-Turniers in Melbourne nur drei Spielerinnen bis zum Halbfinale weniger Spiele abgegeben, darunter die deutsche Tennis-Ikone Steffi Graf 1989.

Halbfinal-Begegnungen am Donnerstag

Zuvor hatte sich Keys, an Nummer 19 gesetzt, durch ein 3:6, 6:3, 6:4 gegen die Ukrainerin Elina Switolina in die Runde der besten Vier gekämpft. “Madison ist eine großartige Spielerin mit viel Erfahrung”, lobte Swiatek ihre nächste Gegnerin.

Das Duell zwischen Swiatek und Keys findet ebenso am Donnerstag statt wie das zweite Halbfinale der Frauen zwischen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aus Belarus und der Spanierin Paula Badosa.