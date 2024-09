Swoboda bei Paralympics Vierter im Kajak

Von: apa

Kanute Markus “Mendy” Swoboda hat am Samstag bei den Paralympics eine Medaille im Kajak-Einer über 200 m in der KL2-Klasse verpasst. Als Schnellster seines Halbfinale war der 34-Jährige in der Früh in das Finale auf der Strecke in Vaires-sur-Marne eingezogen, dort verpasste er Edelmetall als Vierter um 2/100 Sekunden. Gold ging an den Australier Curtis McGrath.

“Es sind alles Profisportler hier. Nach einigen durchwachsenen Jahren freue ich mich doch sehr, so nah dabei zu sein”, sagte Swoboda im ersten ORF-TV-Interview. Am Sonntag tritt er noch im Va’a-Einer (Klasse VL3) an.

Schwimmer Andreas Ernhofer schaffte in der Früh über 50 m Rücken (Klasse S4) die Finalteilnahme nicht. Der Wiener war nach den Vorläufen wie am Vortag über 50 m Kraul Gesamt-Zehnter, nur die besten acht der 14 Teilnehmer erreichten die Medaillenentscheidung.