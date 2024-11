TC Rungg startet zu Hause in Playoffs

Von: ka

Eppan/Rungg – Die Herren des TC Rungg Südtirol Yogurteria konnten sich in der Serie A1 am vergangenen Sonntag – mit dem bereits sicheren Klassenerhalt in der Tasche – durch einen hart umkämpften 4:2-Heimsieg gegen den Sporting Club Sassuolo den Gruppensieg in Kreis 3 sichern und somit in die Playoffs um den Meistertitel der höchsten italienischen Spielklasse einziehen. Dort treffen die Jungs unter der Leitung der Gasbarri-Brüder Manuel und Valerio in der Runde der letzten Vier im Format des Hin- und Rückspiels auf den Park Tennis Club aus Genua.

Durch den hart umkämpften, schlussendlich dank der beiden Doppel fixierten, 4:2-Heimerfolg über den Sporting Club Sassuolo konnte der TC Rungg vor prächtiger heimischer Kulisse einen dann doch überlegenen Gruppensieg in Kreis 3 der Serie A1 der Herren feiern. Mit 13 Punkten aus den sechs Gruppenbegegnungen – die dank vier Siege und eines Unentschieden zustande kamen und denen sich nur eine Niederlage gegenüberstellt – weisen die Überetscher im endgültigen Klassement ganze fünf Zähler Vorsprung auf ihren ersten Verfolger, die Emiliani, auf. Während Sassuolo die Klasse halten kann, müssen der prestigeträchtige TC Parioli und der TC Pistoia in die Play-Outs.

Für Alexander Weis und Co. hingegen geht die Reise im Final Four um den Italienmeistertitel weiter: das Los hat dem renommiertesten Tennisclub des Landes im Halbfinale im Format des Hin- und Rückspiels die Truppe des Park Tennis Club Genova als Gegner beschert. Die Liguri ließen mit ihrem Kader, dem feste Größen des italienischen Tennis wie Lorenzo Musetti (sogar als Eigengewächs), Fabio Fognini und Simone Bolelli angehörten, aufhorchen – allerdings ist keiner der drei für die Endrunde spielberechtigt, da sie die Anwesenheits- bzw. Einsatzvorschriften für die Gruppenphase nicht erfüllen konnten. Anführen wird die Truppe aus Ligurien demnach wohl Gianluca Mager (aktuell ATP #225, vor drei Jahren noch die Nummer 62 der Welt): er war bisher in fünf von sechs Begegnungen im Einzel wie im Doppel dabei und ist – wie Federico Gaio in den Rungger Reihen, der die exakt selbe Bilanz aufweist und für die Play-Offs wieder zurückerwartet wird – noch ungeschlagen. Neben Mager kamen Matteo Viola (ehemals ATP #118), Luigi Sorrentino (ATP #1070), der Slowake Filip Horanski (früher ATP #161) sowie der Rumäne Marius Copil (ehemals ATP #56, traf u.a. 2018 im Finale des ATP 500-Turniers von Basel auf Roger Federer) häufiger zum Einsatz.

Manuel Gasbarri, technischer Direktor des TC Rungg, zeigt sich hocherfreut über die beiden Play-Off-Einzüge seiner Teams unter schwierigen Bedingungen: „Natürlich herrscht große Zufriedenheit im Club über diese Ergebnisse, wurden sie doch in absoluter Notlage erreicht – die Damen waren vom Verletzungspech verfolgt und die Herren ohne ihren stärksten Spieler. Unser Titelgewinn war und ist, wie ich bereits gesagt habe, der Klassenerhalt – und stattdessen haben wir es mit beiden Teams in die Play-Offs geschafft: ein Zeichen dafür, dass wir gute Arbeit geleistet haben, der Teamgeist gestimmt hat und alle Spieler, die auf dem Platz standen, stets alles gegeben haben. Was die Endrunde betrifft, so sind wir sicherlich in beiden Begegnungen die Außenseiter, aber wir werden wie immer versuchen, uns zu behaupten. Ich würde außerdem sagen, dass wir in dieser Saison bestätigt haben, ein Club von absolutem Top-Niveau zu sein – wir sind der einzige Verein mit zwei Teams in den Play-Offs der Serie A1, einer der wenigen Clubs mit zwei Mannschaften überhaupt in der höchsten italienischen Spielklasse, sowie der einzige in ganz Italien mit jeweils zwei Formationen in den Serien A1 und B1. Kurz gesagt, eine wichtige Arbeit in einem überschaubaren Ambiente wie dem unseren, denn unsere Ressourcen sind nicht mit denen der großen Städte vergleichbar.“

Der erste Halbfinal-Akt zwischen dem TC Rungg Südtirol Yogurteria und Park Tennis Club Genova steigt am Sonntag, den 17. November, mit Beginn um 10 Uhr in den Rungger Traglufthallen und kann im Live-Ticker der FITP (Link) oder alternativ dank der Live-Coverage auf Plopp Tennis verfolgt werden. Das Rückspiel in Genua findet exakt eine Woche später statt.

