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Diggs und Co. ausgeschieden

Team Vienna bei 3×3-Heimturnier im Viertelfinale out

Sonntag, 14. Juni 2026 | 14:20 Uhr
Diggs und Co. ausgeschieden
APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER
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Von: apa

Das Team Vienna ist beim 3×3-Basketball-Heimturnier der World Tour am Wiener Heumarkt wie im Vorjahr im Viertelfinale gegen Amsterdam ausgeschieden. Toni Blazan, Quincy Diggs, Stefan Stojacic und Steven Kaltenbrunner unterlagen am Sonntag in der ersten K.o.-Runde 14:18. Für das österreichische Frauen-Nationalteam war am Samstag im Rahmen der Women Series bereits in der Gruppenphase Endstation gewesen.

“Es hat über Strecken gut funktioniert, aber das gewisse Etwas hat noch gefehlt. Wir sind ganz klar enttäuscht, dass wir daheim vor dem Wiener Publikum im Viertelfinale im zweiten Jahr in Folge wieder gegen Amsterdam ausgeschieden sind, aber wir können auch viel Positives mitnehmen”, sagte Kaltenbrunner. “Sie haben unsere Fehler ausgenutzt und waren das bessere Team. Wir müssen einfach hart weiterarbeiten. Wir haben das Potenzial, aber das war heute nicht gut genug”, sagte Stojacic.

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