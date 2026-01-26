Team Wettbewerb Lead: SÃ¼dtiroler Teams stÃ¼rmen die Podien

Von: mk

St. Leonhard in Passeier – Mit einem großen Kletterfest ist die Vierer-Serie der Teamwettbewerbe im Lead am Wochenende zu Ende gegangen. Nächste Station sind die Regionalmeisterschaften am kommenden Wochenende im Lead in Brixen.

200 Athleten zwischen sieben und 13 Jahren aus dem Trentino und Südtirol haben am Team-Wettbewerb in St. Leonhardin Passeier teilgenommen. Geklettert wurde in Vierer- oder Fünferteams auf insgesamt neun Lead-Routen. Die Passeirer Klettergruppe hat das Event mit großem Engagement organisiert. In den Kategorien U13 und U15 gewannen auch Teams aus dem Passeiertal.

Hier die Ergebnisse:

U11: 1. Brixen Power Boys; 2. Team Pro Meran; 3. Sonne St. Pauls

U13: 1. Psairer Power Team; 2. Meraner Newcomer; 3. Bozen Kletterteam1

U15:1. Psairer Griffelflitzer; 2. Meraner Mix; 3. Team GRP

Am kommenden Wochenende finden die Regionalmeisterschaften im Lead in Brixen statt. Die Besten dieses Wettbewerbs qualifizieren sich für die Italienmeisterschaften.