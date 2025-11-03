Aktuelle Seite: Home > Sport > Ted Dent ist neuer Head Coach von Fehérvár
Wertschätzung und Teamwork

Ted Dent ist neuer Head Coach von Fehérvár

Montag, 03. November 2025 | 16:13 Uhr
Ted Dent
win2day ICE Hockey League
Schriftgröße

Von: Ivd

„Jeder Trainer erwartet von seinem Team schnelles, hartes und wettbewerbsfähiges Eishockey – und das entspricht auch genau meiner Philosophie“, erklärt der neue Head Coach von Hydro Fehérvár AV19.

„Ich möchte eine Mannschaft formen, in der die Spieler füreinander arbeiten, jeder seine Rolle kennt und wertgeschätzt wird. Ich glaube daran, dass jeder etwas zum Erfolg beiträgt – nur gemeinsam können wir wirklich stark sein. Dazu brauchen wir klare Strukturen und einheitliche Prinzipien, bei denen Details und gute Gewohnheiten den Unterschied machen. Ich möchte, dass man über uns sagt: Gegen sie zu spielen ist schwer. Egal, ob wir führen oder zurückliegen – wir wollen hart, organisiert und entschlossen auftreten, den Puck kontrollieren und nichts verschenken. Der Gegner soll sich jede Chance und jedes Tor hart erarbeiten müssen. Wir müssen in allen Spielsituationen gut organisiert sein – im Powerplay, im Penalty Killing und im Aufbauspiel.“

