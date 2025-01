Telemark Weltcup: Loeken und Tan Bouquet siegen in Carezza

Von: Ivd

Carezza – Der dritte FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites ist am Donnerstag mit zwei weiteren Sprints zu Ende gegangen. Der Norweger Trym Nygaard Loeken feierte im vierten Saisonrennen den dritten Sieg, während Argeline Tan Bouquet (Frankreich) zum ersten Mal in diesem Winter auf das höchste Treppchen des Podests kletterte. Für beide war es der Premieren-Erfolg im Südtiroler Wintersportgebiet am Fuße des Rosengartens und des Latemars.

Trym Nygaard Loeken ist in diesem Winter im Telemark das Maß aller Dinge. Von vier Rennen konnte der 31-jährige Norweger deren drei für sich entscheiden. So auch den zweiten Sprint der Männer in Carezza Dolomites, in dem er in beiden Durchgängen Lauf-Bestzeit erzielte und sich am Ende in 1.52,54 Minuten durchsetzte. Für Loeken handelte es sich um den 24. Weltcupsieg und das 71. Podium in der höchsten Wettkampfserie der Telemarker.

„Mein Saisonziel ist es, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Aber ich will in jedem Rennen Gas geben und vorne liegen. Das Geheimnis meines Erfolgs? Harte Arbeit. Mein Vater hat mich zum Telemarken gebracht, das ja in Norwegen eine sehr große Tradition hat, und irgendwie bin ich nicht mehr losgekommen“, sagte der Skandinavier, der die Rennen im Vorjahr verletzungsbedingt hatte auslassen müssen. Hinter Loeken wurde der Schweizer Nicolas Michel mit 1,47 Sekunden Rückstand Zweiter. Am Mittwoch hatte der Eidgenosse den dritten Rang belegt. Das Podium am Donnerstag komplettierte Theo Sillon aus Frankreich, der 1,60 Sekunden auf Loeken einbüßte.

Mahlknecht bei der Siegerehrung dabei

Rang fünf wurde es im zweiten Sprint auf der perfekt präparierten Masaré-Piste für den Südtiroler Lokalmatador Raphael Mahlknecht aus Völs, der sich im Vergleich zum Vortag um eine Position verbesserte. Damit war er auch bei der Siegerehrung an der Franzin Alm dabei – sehr zur Freude seiner Familie und Fans. Der zweite „Azzurro“ im Feld, Giacomo Bormolini aus Livigno, schied auch bei seinem zweiten Auftritt in Carezza Dolomites aus. Insgesamt waren bei den Männern 28 Athleten aus zwölf Nationen am Start.

Bei den Damen lieferten sich Jasmin Taylor (Großbritannien) und die Französin Argeline Tan Bouquet einen harten Fight. Taylor ging als Siegerin der letzten drei Rennen in Carezza Dolomites an den Start und lag nach dem ersten Durchgang auch mit knapp acht Zehntelsekunden in Führung. Doch in der Entscheidung gelang Tan Bouquet ein Traumlauf, in dem sie Taylor exakt eine Sekunde abnahm und am Ende in 2.04,38 Minuten mit 0,21 Sekunden Vorsprung gewann. Es war der insgesamt elfte Weltcuperfolg der 30-jährigen Französin und das 63. Podium ihrer Karriere.

Die Siegerin streut den Veranstaltern Rosen

„Es bedeutet mir unglaublich viel, dass ich hier zum ersten Mal gewinnen konnte. Die Rennen sind wirklich perfekt organisiert, die Kulisse ist ein Traum. Mein großes Saisonziel ist sicher die Heim-WM in Frankreich. Aber wie jede Rennläuferin möchte ich in jedem Rennen ganz vorne liegen“, strahlte Argeline Tan Bouquet nach der Siegerinnenehrung.

Taylor musste sich nach drei Erfolg en suite mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Ein Ergebnis, das die 31-Jährige aus Ipswich Suffolk verkraften wird, liegt sie nach zwei Siegen, einem zweiten und einem dritten Rang in den ersten vier Saisonrennen in der Weltcup-Gesamtwertung souverän in Führung. Der dritte Platz ging an Augustine Carliez, ebenfalls Frankreich, die etwas mehr als drei Sekunden langsamer war als ihre siegreiche Teamkollegin. Für die 20-Jährige handelte es sich um das achte Top-Drei-Ergebnis ihrer noch jungen Laufbahn. Die einzige Athletin der italienischen Nationalmannschaft im Feld, Alessia Sami Casagrande aus Cortina, durfte sich mit dem zehnten Platz über ihr bestes Weltcupergebnis freuen.

Nach vier nahezu perfekten Rennen zogen auch die Veranstalter zufrieden Bilanz. „Wir hatten super Wetter, eine wirklich tolle, sehr kompakte Rennpiste und wir haben starke Leistungen der Athleten gesehen, zu denen ich allen gratulieren möchte. Ich denke, wir haben einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Ein großes Dankeschön geht an unser Team und an die vielen Freiwilligen, die gemeinsam mit unseren Partnern und Sponsoren diesen FIS Telemark Weltcup überhaupt erst ermöglicht haben“, sagte Florian Eisath, Geschäftsführer von Carezza Dolomites, im Rahmen der abschließenden Siegerehrung.