Telemark Weltcup: Petex und Taylor sind in Carezza Dolomites nicht zu halten

Von: mk

Karersee – Der 3. FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites hat am Mittwoch mit den ersten beiden Sprintrennen begonnen. Bei den Männern setzte sich der Franzose Charly Petex mit knappem Vorsprung durch, während die Britin Jasmin Taylor eine Machtdemonstration bot und am Karerpass den dritten Erfolg in Serie feierte. Am Donnerstag finden auf der Masarè Piste unterhalb des Rosengartens zwei weitere Sprints statt.

Nach seinen beiden Siegen zum Saisonauftakt in Pinzolo im Trentino war der Norweger Trym Nygaard Loeken der große Favorit auf den Tageserfolg im Südtiroler Carezza. Loeken zeigte bei perfekten Bedingungen eine starke Leistung und erzielte in der Entscheidung auch Laufbestzeit – doch sie war nicht gut genug, um auch das dritte Rennen in diesem Winter für sich zu entscheiden. 0,13 Sekunden fehlten dem Skandinavier am Ende auf seinen 24. Weltcuperfolg, den ihm der Franzose Charly Petex wegschnappte.

Der 22-Jährige aus Meribel legte im ersten Durchgang die Basis für seinen dritten Weltcupsieg. In 59,06 Sekunden erzielte Petex die schnellste Zeit. In der Entscheidung wehrte er alle Angriffe erfolgreich ab und setzte sich am Ende mit der Gesamtzeit von 1.56,94 Minuten durch. Das Podium komplettierte mit Nicolas Michel ein Schweizer, der 0,57 Sekunden langsamer als Charly Petex war. Südtirols Telemark-Pionier Raphael Mahlknecht belegte im Klassement den sechsten Rang. Der 23-Jährige aus Völs konnte mit der zweitschnellsten Zeit im zweiten Durchgang noch Schadensbegrenzung betreiben, nachdem er den ersten Lauf verhaut hatte und bei Halbzeit auf Rang zehn lag.

Mahlknecht nimmt viel Positives für den Sprint am Donnerstag mit

„Am Ende kann ich zufrieden sein, auch wenn im ersten Durchgang alles schiefgelaufen ist, was schief laufen kann. Aber ich nehme das Positive mit ins morgige Rennen (am Donnerstag, Anm. d. Red.) und werde dort noch einmal alles in die Waagschale werfen“, sagte Mahlknecht nach dem ersten von zwei Heimrennen. Der zweite „Azzurro“ im Feld – Giacomo Bormolini aus Livigno – war im ersten Durchgang ausgeschieden.

Bei den Damen war Jasmin Taylor eine Klasse für sich. Die 31-Jährige aus Ipswich Suffolk feierte in ihrem 187. Weltcuprennen den 14. Sieg. Und das in souveräner Manier. Denn mit einer Gesamtzeit von 2.07,45 Minuten nahm sie der zweitplatzierten Laly Chaucheprat aus Frankreich 3,54 Sekunden ab. Für Taylor, die bereits im ersten Durchgang die schnellste gewesen war, war es der dritte Sieg in Serie in Carezza Dolomites, nachdem sie im vergangenen Jahr beide Sprints für sich hatte entscheiden können. Am Ende der abgelaufenen Saison kürte sich Taylor auch erstmals zur Weltcup-Gesamtsiegerin.

Auf Rang drei reihte sich am Mittwoch eine Norwegerin ein. Goril Strom Eriksen büßte 3,66 Sekunden auf Taylor ein und verpasste den zweiten Platz um gerade einmal 0,12 Sekunden. Für die Skandinavierin handelte es sich um das 18. Podium im Weltcup. Ihr Carezza-Debüt gab am Mittwoch hingegen die „Azzurra“ Alessia Sami Casagrande (Cortina), die mit dem zwölften Platz ihr bestes Weltcupergebnis einstellte.

Der FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites wird am Donnerstag mit zwei weiteren Sprints abgeschlossen. Der erste Durchgang beginnt um 10.00 Uhr, die Entscheidung um 12.00 Uhr.

FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites – Ergebnisse 15.1.2025:

Sprint Männer:

1. Charly Petex FRA 1.56,94

2. Trym Nygaard Loeken NOR 1.57,07

3. Nicolas Michel SUI 1.57,51

4. Theo Sillon FRA 1.58,63

5. Yoann Rostolan FRA 1.59,04

Sprint Frauen:

1. Jasmin Taylor GBR 2.07,45

2. Laly Chaucheprat FRA 2.10,99

3. Goril Strom Eriksen NOR 2.11,11

4. Augustine Carliez FRA 2.11,57

5. Kaja Bjoernstad Konow NOR 2.12,67