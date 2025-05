Tennisprofi Ofner trifft in erster Paris-Runde auf Struff

Von: apa

Tennis-Profi Sebastian Ofner bekommt es in der ersten Runde der French Open in Paris mit dem ebenfalls ungesetzten Deutschen Jan-Lennard Struff zu tun. Das ergab die Auslosung für das am Sonntag beginnende Major-Turnier. Mit Filip Misolic kann noch ein weiterer Österreicher ins Hauptfeld kommen. Er spielt am Freitag in der letzten Qualifikationsrunde noch um einen Platz im Hauptfeld. Im Frauen-Turnier des Sandplatzsaisonhöhepunktes ist Österreich nicht vertreten.

Gegen den 35-jährigen Weltranglisten-86. Struff hat Ofner auf der ATP-Tour bisher einmal gespielt und gewonnen. Das Duell im Vorjahr auf Hartplatz in Hongkong ging in drei Sätzen an den Steirer. 2016 in der Qualifikation für das Stadthallenturnier in Wien behielt der Deutsche die Oberhand. “Ein schwieriges Los. Der Struffi kann natürlich sehr gut spielen, ist immer topmotiviert. Das wird sicher ein sehr interessantes Match”, meinte Ofner nach seinem Halbfinaleinzug in Genf am Donnerstagabend.

Bei Erstrundensieg vielleicht wieder gegen Chatschanow

In Paris würde Ofner im Erfolgsfall in der zweiten Runde möglicherweise erneut auf den Russen Karen Chatschanow oder Aleksandar Vukic (AUS) treffen. Gegen den in Roland Garros als Nummer 24 gesetzten Chatschanow könnte er mit zusätzlichem Selbstvertrauen ins Match gehen, hat er diesen im Genf-Viertelfinale doch 4:6,6:4,6:4 nach sehenswerter Partie bezwungen.

Der erste Gegner von Titelverteidiger Carlos Alcaraz bei den French Open ist der Japaner Kei Nishikori. Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner wird vom Franzosen Arthur Rinderknech gefordert. Altmeister Novak Djokovic hat den US-Amerikaner Mackenzie McDonald zum Gegner. Vorjahressiegerin Iga Swiatek aus Polen eröffnet gegen die Slowakin Rebecca Šramková, die topgesetzte Belarussin Aryna Sabalenka gegen die Russin Kamilla Rachimowa.