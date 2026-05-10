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Mathis erstmals Europameister

Thomas Mathis holt EM-Gold im KK-Liegendbewerb

Sonntag, 10. Mai 2026 | 12:55 Uhr
Mathis erstmals Europameister
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
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Von: apa

Der Vorarlberger Thomas Mathis hat am Sonntag bei der Sportschützen-EM in Osijek Gold im Kleinkaliber-Liegendmatch erobert. Für den 36-jährigen EM-Zweiten von 2017 ist es der erste EM-Einzeltitel. Im Frauenbewerb verpasste Rebecca Köck als Vierte die Bronzemedaille um lediglich sieben Zehntelringe. In der Teamwertung sicherten sich Köck, Jasmin Kitzbichler und Olivia Hofmann sowie Mathis, Alexander Schmirl und Andreas Thum jeweils Silber.

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