Tiroler Derby geht an die Foxes

Von: ka

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia feiert seinen vierten Sieg in Folge und besiegt vor 3.000 Zuschauern in der Sparkasse Arena den HC TIWAG Innsbruck mit 4:2. In einem hart umkämpften Spiel entschied Anthony Salinitri mit einem Volley-Schlagschuss, der die Weiß-Roten kurz vor Ende des zweiten Drittels wieder in Führung brachte. Zuvor hatten die Tiroler einen 0:2-Rückstand ausgeglichen. Mit diesen drei Punkten bleibt Bozen an der Tabellenspitze und tritt am Mittwoch um 19:15 Uhr auf dem schwierigen Eis in Klagenfurt an. Das Spiel wird kostenlos live auf DAZN übertragen.

Der Spielbericht:

Durch das Fehlen von Gazley (er wird etwa zehn Tage ausfallen) und die Rückkehr von Mike Halmo, der sein erstes Saisonspiel bestritt, mischten Hanlon und Armani die Karten neu und änderten die Angriffsreihen.

Das Spiel begann stürmisch, und nach wenigen Sekunden gab es auf beiden Seiten eine Torchance: Rassell und Frigo zwangen Vallini und Buitenhuis zu ersten wichtigen Paraden. Doch das war nur ein Strohfeuer, denn das Spiel nahm zunächst nur langsam Fahrt auf. Bozen versuchte das Tempo zu steigern und wurde vor allem durch die Reihe von Mantenuto, Frigo und Frank gefährlich. Innsbruck probierte es mit Lattner, der nach einem Fehler der Foxes im eigenen Drittel aus dem Slot schoss, aber von Vallini gestoppt wurde. In der elften Minute gingen die Gastgeber in Führung: Nach einer hartnäckigen Aktion kam der Puck zu Valentine, dessen Schuss durch die Beine von Buitenhuis ging, nachdem Welsh den Puck abgelenkt hatte. Das Tor beflügelte die Foxes, die erst knapp das 2:0 durch Halmo verpassten, es dann aber in der 16. Minute erzielten: Salinitri bediente Bradley, der den Puck in den Winkel schoss, wo der gegnerische Torwart keine Chance hatte. Die Tiroler antworteten kurz darauf im ersten Powerplay des Abends: Valentini nutzte hinter dem Tor den Körper von Vallini und verkürzte den Rückstand. Vor der Pausensirene hatte Hirano noch eine Chance, doch der Bozner Torwart parierte spektakulär mit der Fanghand.

Im zweiten Drittel begannen die Weiß-Roten stürmisch: Christoffer, Brunner und Bradley hatten Möglichkeiten zum dritten Tor, doch Buitenhuis hielt dagegen. Auf der anderen Seite zeigte sich Innsbruck effizient und glich in der 29. Minute aus, als Rassell den Puck präzise ins obere Eck setzte. Bozen versuchte zu reagieren, doch Helewka traf nur den Pfosten, und McClure scheiterte erneut an Buitenhuis. Innsbruck hatte erneut im Powerplay eine Chance, aber diesmal hielt das Unterzahlteam der Weiß-Roten stand. 32 Sekunden vor der Sirene fiel dann die Entscheidung: Hults legte für Salinitri auf, der direkt abschloss und traf.

Das 3:2 gab den Foxes im dritten Drittel neuen Auftrieb, und sie kamen dem vierten Treffer mehrmals nahe: Seed, Mantenuto und erneut Hults prüften die Reflexe des stets aufmerksamen Buitenhuis. Helewka versuchte es mit einer großartigen Einzelaktion, doch der Puck ging knapp am Tor vorbei. Bozen konnte auch im Powerplay keinen Treffer erzielen, obwohl der Puck nur wenige Zentimeter von der Linie entfernt liegen blieb. Innsbruck blieb im Spiel und hatte in Überzahl eine Chance, als Kroogsgard Vallini zu einer Parade zwang, aber die Uhr lief zugunsten der Foxes. 28 Sekunden vor dem Ende erzielte Seed mit einem Schuss ins leere Tor sein erstes Tor im weiß-roten Trikot und stellte den Endstand von 4:2 her.

HCB Südtirol Alperia – HC TIWAG Innsbruck 4 – 2 [2-1; 1-1; 1-0]

Tore: 11:00 Scott Valentine (1-0); 16:03 Matt Bradley (2-0); 18:06 Ryan Valentini PP1 (2-1); 29:17 Mark Rassell (2-2); 39:28 Anthony Salinitri (3-2); 59:32 Jason Seed EN (4-2)

Torschüsse: 30-21

Strafminuten: 6-6

Schiedsrichter: Groznik, Schauer / Mantovani, Pardatscher

Zuschauer: 2.950