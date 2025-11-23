Titel-Hattrick: Italien gewinnt Davis Cup auch ohne Sinner

Von: APA/dpa/Reuters

Italiens Tennisspieler haben auch ohne ihre Stars Jannik Sinner und Lorenzo Musetti den Titel-Hattrick im Davis Cup perfekt gemacht. Der Gastgeber setzte sich beim Finalturnier in Bologna im Endspiel gegen Spanien 2:0 durch und triumphierte wie schon 2023 und 2024 im prestigeträchtigen Teambewerb. Matteo Berrettini brachte Italien mit einem 6:3,6:4-Sieg gegen Pablo Carreno Busta in Führung. Flavio Cobolli sorgte mit einem 1:6,7:6(5),7:5 gegen Jaume Munar für die Entscheidung.

Es war der insgesamt vierte Davis-Cup-Triumph der Italiener, die vom Heimpublikum frenetisch gefeiert wurden. Bei den Gastgebern fehlten ATP-Champion Sinner und der Weltranglistenachte Musetti aus Belastungsgründen. Der sechsfache Titelträger Spanien musste auf den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz verzichten, der wegen Oberschenkelproblemen kurz vor Turnierstart absagte.

Italien ist damit die erste Nation, die einen Hattrick schaffte, seitdem Anfang der Siebziger Jahre das Challenge-Round-Format abgeschafft wurde. Dabei war der Vorjahressieger automatisch fürs Finale qualifiziert. Von 1968 bis 1972 gewannen die USA fünfmal in Serie.