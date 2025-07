Titelverteidiger Berrettini sagt Antreten in Kitzbühel ab

Von: apa

Der Italiener Matteo Berrettini hat für das übernächste Woche stattfindende Kitzbüheler ATP-Tennisturnier abgesagt. Der Titelverteidiger laboriert gemäß Aussendung der Organisatoren an einer hartnäckigen Bauchmuskelverletzung. Nutznießer davon sind zwei Österreicher. Der Steirer Filip Misolic rückt durch die Absage in das Hauptfeld nach, die für ihn reservierte Wildcard geht nun an den aus Salzburg kommenden Staatsmeister Lukas Neumayer.

“Seine Absage tut uns natürlich weh”, sagte Turnierdirektor Alexander Antonitsch über die Berrettini-Nachricht. Mit dem Aufrücken Neumayers stehen inklusive Sebastian Ofner drei Lokalmatadore im Hauptfeld. Der 22-jährige Neumayer war in der Gamsstadt 2021 nach überstandener Qualifikation erstmals in einem ATP-Hauptfeld gestanden, im Vorjahr nutzte er die erhaltene Wildcard mit einem Auftaktsieg gegen Ofner. Dessen aktuelle Wildcard würde bei noch einer Absage für einen weiteren Österreicher frei.