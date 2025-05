Titelverteidiger Florida Panthers im NHL-Conference-Finale

Von: APA/dpa/sda

Die Florida Panthers haben am Sonntag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) das siebente Spiel in Toronto gegen die Maple Leafs 6:1 gewonnen und stehen damit erneut im Finale der Eastern Conference. Dort geht es für den Titelverteidiger gegen die Carolina Hurricanes. Die Vorentscheidung gegen Toronto brachten drei Tore im zweiten Drittel binnen sechseinhalb Minuten auf 3:0. Referee Chris Rooney musste vorzeitig aufhören, da er einen Stock ins Gesicht bekommen hatte.

NHL-Ergebnis vom Sonntag – Play-off, 2. Runde (“best of seven”): Eastern Conference: Toronto Maple Leafs – Florida Panthers 1:6. Endstand in der Serie: 3:4.